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Акция "Бессмертный полк" прошла в Черногории

Общество
8 мая, 16:39 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

В шествии приняли участие граждане России со всего побережья Черногории

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БЕЛГРАД, 8 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Несколько десятков человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в черногорском городе Херцег-Нови. Об этом сообщила в понедельник ТАСС член Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) Гуля Смагулова.

"Акция началась у памятника павшим борцам и жертвам фашизма в Херцег-Нови. На нее собрались граждане России со всего побережья Черногории, много людей было из города Бар. К памятнику возложили цветы и венки, затем люди прошли к русской церкви, где похоронены генералы и офицеры русской армии, эмигрировавшие в Югославию после 1917 года. Там прошла служба, после которой зазвонили колокола, а участники повязали георгиевские ленты на могилы русских солдат, принимавших участие еще в Первой мировой войне", - сообщила Смагулова.

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По словам представителя КСОРС, благодаря усилиям посольства РФ в Черногории на церемонию прибыли три ветерана из России. Ветеран Александр Николаевич Суслеников освобождал Украину, Венгрию, Германию, он является членом совета ветеранов Южно-Портового района Москвы. Юрий Иванович Дружинин в составе 17-й гвардейской Орловской танковой бригады 1-го танкового корпуса участвовал в разгроме фашистов под Сталинградом, освобождал Белоруссию, Латвию, Литву, Польшу, Германию, он член Совета ветеранов Москвы. Андриан Александрович Гогин - ветеран Великой Отечественной войны, ветеран блокадного движения.

Ветераны возложили цветы к памятнику, прочитали стихи собственного сочинения, рассказали о войне и о любви. Таким образом соотечественники, живущие в Черногории, смогли пообщаться с ветеранами, соприкоснуться с прошлым своей Родины. По словам Смагуловой, мероприятие окончилось чаепитием в церкви Святого Феодора Ушакова, построенной в 2007 году на русском православном кладбище.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

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