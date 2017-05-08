Акции "Бессмертный полк" прошли в Сиэтле, Сент-Поле и Ванкувере

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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Около 500 человек приняли в воскресенье участие в акции "Бессмертный полк" в Сиэтле (штат Вашингтон). Об этом сообщил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС консул-советник генерального консульства РФ в Сиэтле Халит Айсин.
"На торжественный митинг в центре года пришли не только выходцы из России и других стран СНГ, - сказал он. - Практически треть участников акции составили американцы". По его словам, городские власти очень внимательно отнеслись к инициативе проведения акции "Бессмертный полк" и перекрыли движение транспорта по маршруту движения колонны.
Кроме того, по словам представителя генконсульства РФ, впервые мероприятия в рамках акции "Бессмертный полк" прошли в столице штата Миннесота - городе Сент-Пол, а также в Ванкувере (штат Вашингтон). Там в них приняли участие в общей сложности около 180 человек.
Общественная акция "Бессмертный полк" - это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда она проходила под названием "Парад победителей".
В нынешнем году в США мероприятия в рамках акции "Бессмертный полк" уже прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Орландо, Талахасси, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе.