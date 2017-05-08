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Концерт Венского симфонического оркестра украсил праздник победы над нацизмом в Австрии

Общество
8 мая, 22:55 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Выступление состоялось на площади Хельденплац

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ВЕНА, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Большой концерт Венского симфонического оркестра в центре австрийской столицы стал центральным и завершающим мероприятием празднования 72-й годовщины окончания Второй мировой войны. Выступление именитого коллектива состоялось на площади Хельденплац перед императорским дворцом Хофбург и привлекло внимание сотен горожан и гостей Вены, несмотря на ветреную и пасмурную погоду.

Этот традиционный музыкальный аккорд называется "Праздник радости". Он организован австрийским комитетом узников концлагеря Маутхаузен по случаю освобождения Европы от нацизма весной 1945 года и ежегодно проводится в центре города с 8 мая 2013 года. Ведущей вечера выступила австрийская актриса Катарина Штембергер. С праздничной речью к собравшимся обратился председатель австрийского комитета Маутхаузена Вилли Мерный, который сердечно приветствовал присутствовавших на концерте бывших узников нацистской "фабрики смерти" и призвал современное поколение бороться с распространением идей национализма в Европе.

Репертуар вечера музыки включал в себя главным образом произведения немецкого композитора и представителя венской классики Людвига ван Бетховена. Венский симфонический оркестр выступил под управлением венгерского маэстро Адама Фишера и блестяще исполнил увертюру "Эгмонт", концертную арию "Ah, perfido", а также увертюру "Леонора №3". Кроме того, слушатели смогли насладиться "Скрипичным концертом ми минор" Феликса Мендельсона и проникновенным сопрано финской оперной певицы Камиллы Нилунд, которая исполнила оду "К радости" из 9-й симфонии Бетховена.

Уважение героям-освободителям

На концерте также присутствовали министры правительства во главе с федеральным канцлером Кристианом Керном, который в этом году впервые принимал участие в празднованиях в качестве главы кабинета министров.

"8 мая для нас - день освобождения от темного господства, с которым нашей стране никогда еще не приходилось сталкиваться. Мы празднуем этот день и отдаем дань уважения тем людям, кто рисковал своей жизнью, сопротивляясь ужасному и террористическому режиму, павшим в бою, а также солдатам, кто смело освободил Австрию 8 мая 1945 года. Без их храбрости не было бы сейчас нашей Австрии", - заявил со сцены Керн.

По его словам, после освобождения от национализма Австрия пошла по пути мира и свободы, и консолидация добрых стремлений в Европе привела впоследствии к созданию европейского сообщества. "Мы отмечаем этот день с осознанием того, что современный мир родился не сам по себе. Мы строили наши ценности, сегодня они очень хрупки, поэтому их необходимо защищать ежедневно. Мы выступаем против национализма, шовинизма и расизма, вооружившись нашим сильнейшим оружием: солидарностью и толерантностью", - добавил он.

В Австрии 8 мая прошло сразу несколько мероприятий, приуроченных к празднованию окончания Второй мировой войны. Сотни жителей Вены, российских соотечественников и представителей зарубежных дипломатических миссий возложили венки и цветы к памятнику советским войнам-освободителям на площади Шварценбергплац. Торжественный прием с участием министров, президента, членов религиозных общин, родственников жертв преступлений нацистов прошел также в канцелярии главы правительства. За день до этого, 7 мая, на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен состоялась ежегодная мемориальная церемония в честь годовщины освобождения его узников в 1945 году.

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