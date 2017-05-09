Акция "Бессмертный полк" пройдет в День Победы в Оттаве и Монреале

ОТТАВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Международная акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году в День Победы в Оттаве (провинция Онтарио) и Монреале (провинция Квебек). Как сообщили ТАСС их организаторы, в шествиях могут принять участие более 3 тысяч человек.

Впервые в столице Канады

В Оттаве в этом году "Бессмертный полк" проведут в первый раз. "Русскоязычная община в канадской столице небольшая, но мы ожидаем, что к акции присоединятся около 300 человек", - сообщила член правления Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) Канады Наталья Тарышкина.

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По ее словам, в День Победы представители общины уже по традиции соберутся в Музее войны, который расположен в центре города, около танка Т-34 на митинг памяти, а затем его участники пройдут "Бессмертным полком" по близлежащим улицам. Начало шествия намечено на 18:00 по местному времени (01:00 мск 10 мая).

"В этом году мы пробуем силы. Если община нас поддержит, то в следующем году мы увеличим маршрут и пройдем от Музея войны до национального парламента", - отметила член КСОРС. Тарышкина также подчеркнула, что администрация музея и мэрия Оттавы достаточно быстро согласовали и митинг, и шествие, и "вообще оказали нам поддержку".

Традиционно в Монреале

В Монреале "Бессмертные полки" организуются с 2015 года, так что можно сказать, что их проведение уже стало хорошей традицией для местной русскоязычной общины.

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"Шествие начнется 9 мая в 18:00 по местному времени (01:00 мск 10 мая) в центральной части города. Мы ожидаем, что в нем примут участие около 3 тысяч человек", - сообщила ТАСС одна из ее организаторов, активист объединения соотечественников "Группа С.С.С.Р." Наталия Назарова. Она добавила, что мэрия мегаполиса согласовала акцию и обеспечит безопасность ее участников.

Перед началом "Бессмертного полка" в одном из городских парков состоится праздничный концерт, главными гостями которого станут ветераны Великой Отечественной войны. "На сегодняшний день в мегаполисе проживают около 50 ветеранов, примерно 10 из них - это фронтовики, остальные - трудовой фронт и блокадники", - уточнила Назарова. По ее словам, торжества посетит генеральный консул России в Монреале Юрий Беджанян.

История полка

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в канадских городах Торонто (провинция Онтарио) и Монреале.

В этом году 6 и 7 мая в Торонто русскоязычная община мегаполиса провела в разных его частях сразу три шествия "Бессмертного полка". По оценке организаторов, в них приняли участие порядка 7,5 тысячи человек.