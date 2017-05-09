Акция "Бессмертный полк" пройдет в День Победы в Оттаве и Монреале

Совет ФИФА обсудит распределение квот на ЧМ-2026Спорт 9 мая, 0:21
"Ювентус" и "Монако" определят первого финалиста Лиги чемпионовСпорт 9 мая, 0:14
Шарапова проиграла Бушар во втором круге турнира WTA в МадридеСпорт 9 мая, 0:04
Рябков: основное внимание на встрече Лаврова и Тиллерсона будет посвящено СирииПолитика 8 мая, 23:20
Райндль: немецким хоккеистам надо бороться за плей-офф, ЧМ для них только начинаетсяСпорт 8 мая, 22:50
Вопрос о дальнейшем участии Мозякина в ЧМ по хоккею решится после 10 маяСпорт 8 мая, 22:43
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на РоссиюМеждународная панорама 8 мая, 22:37
Немецкий гонщик Глок получил предложение вернуться в "Формулу-1"Спорт 8 мая, 22:07
Наказание за грубость: российские хоккеисты победили немцев на чемпионате мираСпорт 8 мая, 21:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОТТАВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Международная акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году в День Победы в Оттаве (провинция Онтарио) и Монреале (провинция Квебек). Как сообщили ТАСС их организаторы, в шествиях могут принять участие более 3 тысяч человек.
В Оттаве в этом году "Бессмертный полк" проведут в первый раз. "Русскоязычная община в канадской столице небольшая, но мы ожидаем, что к акции присоединятся около 300 человек", - сообщила член правления Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) Канады Наталья Тарышкина.
По ее словам, в День Победы представители общины уже по традиции соберутся в Музее войны, который расположен в центре города, около танка Т-34 на митинг памяти, а затем его участники пройдут "Бессмертным полком" по близлежащим улицам. Начало шествия намечено на 18:00 по местному времени (01:00 мск 10 мая).
"В этом году мы пробуем силы. Если община нас поддержит, то в следующем году мы увеличим маршрут и пройдем от Музея войны до национального парламента", - отметила член КСОРС. Тарышкина также подчеркнула, что администрация музея и мэрия Оттавы достаточно быстро согласовали и митинг, и шествие, и "вообще оказали нам поддержку".
В Монреале "Бессмертные полки" организуются с 2015 года, так что можно сказать, что их проведение уже стало хорошей традицией для местной русскоязычной общины.
"Шествие начнется 9 мая в 18:00 по местному времени (01:00 мск 10 мая) в центральной части города. Мы ожидаем, что в нем примут участие около 3 тысяч человек", - сообщила ТАСС одна из ее организаторов, активист объединения соотечественников "Группа С.С.С.Р." Наталия Назарова. Она добавила, что мэрия мегаполиса согласовала акцию и обеспечит безопасность ее участников.
Перед началом "Бессмертного полка" в одном из городских парков состоится праздничный концерт, главными гостями которого станут ветераны Великой Отечественной войны. "На сегодняшний день в мегаполисе проживают около 50 ветеранов, примерно 10 из них - это фронтовики, остальные - трудовой фронт и блокадники", - уточнила Назарова. По ее словам, торжества посетит генеральный консул России в Монреале Юрий Беджанян.
"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в канадских городах Торонто (провинция Онтарио) и Монреале.
В этом году 6 и 7 мая в Торонто русскоязычная община мегаполиса провела в разных его частях сразу три шествия "Бессмертного полка". По оценке организаторов, в них приняли участие порядка 7,5 тысячи человек.