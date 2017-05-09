В Киргизии День Победы отпразднуют шествием "Бессмертного полка", салютом и автопробегом

БИШКЕК, 9 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. День Победы в Киргизии будет отмечаться во всех населенных пунктах республики, однако основные торжества состоятся в столице, где пройдут акция "Бессмертный полк", митинг с участием первых лиц государства, автопробег и грандиозный салют. Об этом ТАСС сообщили в аппарате правительства страны.

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"Подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась на основании указа главы государства Алмазбека Атамбаева в прошлом месяце. В соответствии с его распоряжением празднование состоится на территории всей страны", - напомнили в кабмине. По словам его сотрудников, проведением "торжеств на местах" занимаются региональные органы власти.

Главные праздничные мероприятия традиционно состоятся в столице республики. Как сообщили ТАСС в мэрии Бишкека, в 10 часов утра (07:00 мск) начнется организованное по инициативе депутатов городского совета шествие "Бессмертный полк". "Колонна участников пройдет от Южной магистрали (Парк Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова) до площади Победы (центр города), где акция завершится митингом", - отметили в горадминистрации. В связи с этим в городе до полудня будет ограничено движение транспорта по ряду центральных улиц.

Организаторы рассчитывают, что на этот раз в шествии примут участие до 30 тысяч человек. Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в Киргизии 2014 году, тогда в нем приняли участие около тысячи человек, в прошлом году, несмотря на проливной дождь, количество участников составило почти 20 тысяч человек.

Митинг и автопробег

"В 10 часов утра (07:00 мск) на площади Победы начнется митинг-реквием в память о погибших в годы Великой Отечественной с участием первых лиц государства, в том числе президента страны Алмазбека Атамбаева", - отметили в мэрии.

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Митинг завершится прохождением торжественным маршем военнослужащих Бишкекского гарнизона, концертом для ветеранов, а также угощением всех желающих приготовленной на полевых кухнях солдатской кашей.

Пройдет в Бишкеке в День Победы и ставший уже традиционным автопробег по центральным улицам города, который с недавних пор считается одним из самых ярких мероприятий в республике, поскольку его участники стараются стилизовать современные автомобили под технику военных лет. "Пробег завершится в Бишкекском доме-интернате для престарелых, где для постояльцев учреждения будет организован праздничный обед", - заверили в мэрии. Завершится День Победы в столице Киргизии продолжительным салютом на центральной площади города.

Вклад Киргизии в победу

В 1941-1945 гг. из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около миллиона жителей, на фронт ушли 360 тысяч человек. 130 тысяч из них погибли в боях с фашистскими захватчиками. Именно из уроженцев республики и соседнего Казахстана была сформирована легендарная дивизия генерала Ивана Панфилова, проявившая мужество и героизм при обороне Москвы зимой 1941-1942 гг. На сегодняшний день в Киргизии осталось всего около 640 ветеранов Великой Отечественной войны.

По официальным данным, в связи с 72-летием Победы ветеранам Великой Отечественной в Киргизии от государства было выплачено единовременное пособие в размере 15 тыс. сомов (около $225). В соответствии с указом президента страны Атамбаева, с 2010 года ветераны вместо льгот получают ежемесячную денежную компенсацию в 7 тыс. сомов (около $103), а также пожизненную стипендию из фонда главы государства в размере 10 тыс. сомов (около $150). Кроме этого, ветераны войны, труженики тыла, узники концлагерей и блокадники Ленинграда получают в Киргизии стандартную ежемесячную пенсию в 7 тыс. сомов ($103).