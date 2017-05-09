Участники акции "Бессмертный полк" в Пекине совершили молебен о павших

Дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в День ПобедыОбщество 9 мая, 6:12
WSJ: санкции Запада не отражаются на состоянии нефтяной отрасли РФЭкономика и бизнес 9 мая, 5:58
Евгений Малкин стал лучшим российским снайпером в истории Кубка СтэнлиСпорт 9 мая, 5:23
"Вашингтон" и "Питтсбург" определят полуфиналиста плей-офф НХЛ в седьмом матчеСпорт 9 мая, 5:21
Шойгу: День Победы остается символом патриотизма и духовного величия народа РоссииОбщество 9 мая, 5:20
Почти 20% избирателей проголосовали на выборах президента Южной КореиМеждународная панорама 9 мая, 5:20
Народный банк Китая ослабил курс юаня до минимального уровня за последний месяцЭкономика и бизнес 9 мая, 5:05
WP: США могут расширить свой контингент в АфганистанеМеждународная панорама 9 мая, 4:30
CNN: фирма зятя Трампа отрицает, что использовала его имя для привлечения инвестицийЭкономика и бизнес 9 мая, 3:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Прихожане пекинского храма Успения Пресвятой Богородицы приняли участие в благодарственном молебне и панихиде у Поклонного креста на территории российского посольства по случаю Дня Победы. Как сообщил ТАСС настоятель храма иерей Сергий Воронин, многие прихожане примут участие в шествии "Бессмертный полк".
"Так сложилось, что у нас, кроме граждан России и стран СНГ, в храм приходят верующие из Кипра, Сербии, Франции, Румынии и США. Поэтому наш многонациональный приход сегодня молился о упокоении погибших на фронтах Второй мировой войны. Очень важно хранить память о днях войны и тех, кто внес вклад в установление мира, а также не допустить искажения истории Второй мировой войны", - сказал ТАСС священник.
"Сегодня мы чтим тех людей, которые сполна своим примером воплотили заповедь любви. За них мы и молимся", - добавил он.
Храм Успения Пресвятой Богородицы был освящен в октябре 2009 года. На нынешней территории посольства до 1950-х годов находилась Русская духовная миссия, на которую также возлагались и дипломатические функции. Члены миссии стали не только первыми дипломатами в Китае, но и основателями российского китаеведения.
Акция "Бессмертный полк" пройдет на территории пекинского парка "Чаоян" и в галерее искусств "Цзиньтай". Участники мероприятия минутой молчания почтут память погибших и запустят в небо воздушные шары с символикой акции.
Накануне в посольстве России в КНР прошел праздничный концерт, посвященный празднованию Дня Победы.