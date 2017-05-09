Участники акции "Бессмертный полк" в Пекине совершили молебен о павших

ПЕКИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Прихожане пекинского храма Успения Пресвятой Богородицы приняли участие в благодарственном молебне и панихиде у Поклонного креста на территории российского посольства по случаю Дня Победы. Как сообщил ТАСС настоятель храма иерей Сергий Воронин, многие прихожане примут участие в шествии "Бессмертный полк".

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"Так сложилось, что у нас, кроме граждан России и стран СНГ, в храм приходят верующие из Кипра, Сербии, Франции, Румынии и США. Поэтому наш многонациональный приход сегодня молился о упокоении погибших на фронтах Второй мировой войны. Очень важно хранить память о днях войны и тех, кто внес вклад в установление мира, а также не допустить искажения истории Второй мировой войны", - сказал ТАСС священник.

"Сегодня мы чтим тех людей, которые сполна своим примером воплотили заповедь любви. За них мы и молимся", - добавил он.

Храм Успения Пресвятой Богородицы был освящен в октябре 2009 года. На нынешней территории посольства до 1950-х годов находилась Русская духовная миссия, на которую также возлагались и дипломатические функции. Члены миссии стали не только первыми дипломатами в Китае, но и основателями российского китаеведения.

Акция "Бессмертный полк" пройдет на территории пекинского парка "Чаоян" и в галерее искусств "Цзиньтай". Участники мероприятия минутой молчания почтут память погибших и запустят в небо воздушные шары с символикой акции.

Накануне в посольстве России в КНР прошел праздничный концерт, посвященный празднованию Дня Победы.