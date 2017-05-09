Шествие "Бессмертного полка" с участием нескольких тысяч человек началось в Бишкеке

Парад Победы на Красной площади. ВидеотрансляцияОбщество 9 мая, 8:10
Площадь лесных пожаров в Сибири возросла почти в два разаПроисшествия 9 мая, 7:57
Более 500 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы на Дальнем ВостокеОбщество 9 мая, 7:53
Губернатора Джакарты приговорили к двум годам тюрьмы за оскорбление чувств верующихМеждународная панорама 9 мая, 7:22
Дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в День ПобедыОбщество 9 мая, 6:12
WSJ: санкции Запада не отражаются на состоянии нефтяной отрасли РФЭкономика и бизнес 9 мая, 5:58
Евгений Малкин стал лучшим российским снайпером в истории Кубка СтэнлиСпорт 9 мая, 5:23
"Вашингтон" и "Питтсбург" определят полуфиналиста плей-офф НХЛ в седьмом матчеСпорт 9 мая, 5:21
Шойгу: День Победы остается символом патриотизма и духовного величия народа РоссииОбщество 9 мая, 5:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БИШКЕК, 9 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Шествие участников акции "Бессмертный полк" началось в столице Киргизии, в нем принимают участие несколько тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в городском совете, который выступил организатором мероприятия.
"Колонна участников пройдет от расположенного в южной части города парка Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова до находящейся в центре площади Победы", - заявили организаторы. По их словам, в связи с этим в Бишкеке введено ограничение движения автотранспорта по некоторым центральным улицам. "Шествие закончится митингом на площади Победы с участием ветеранов Великой Отечественной и представителей столичных властей", - отметили в горсовете.
Ранее его представители утверждали, что на этот раз в шествии ожидается участие до 30 тыс. жителей и гостей столицы республики. "Пока рано говорить о приблизительной численности участников акции, потому что многие в силу возраста или других причин присоединяются к колонне по ходу ее движения, но визуально в этом году людей больше, чем в прошлом", - считают организаторы.
Впервые акция "Бессмертный полк" прошла в Бишкеке в 2014 году, тогда в ней приняли участие всего около тысячи человек. В 2016 году количество участников увеличилось до 20 тыс.
В 1941-1945 гг. из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около миллиона жителей, на фронт ушли 360 тыс. человек. 130 тыс. из них погибли в боях с фашистскими захватчиками. Именно из уроженцев республики и соседнего Казахстана была сформирована легендарная дивизия генерала Ивана Панфилова, проявившая мужество и героизм при обороне Москвы зимой 1941-1942 гг. На сегодняшний день в Киргизии осталось всего около 640 ветеранов Великой Отечественной войны.