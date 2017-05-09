Шествие "Бессмертного полка" с участием нескольких тысяч человек началось в Бишкеке

БИШКЕК, 9 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Шествие участников акции "Бессмертный полк" началось в столице Киргизии, в нем принимают участие несколько тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в городском совете, который выступил организатором мероприятия.

"Колонна участников пройдет от расположенного в южной части города парка Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова до находящейся в центре площади Победы", - заявили организаторы. По их словам, в связи с этим в Бишкеке введено ограничение движения автотранспорта по некоторым центральным улицам. "Шествие закончится митингом на площади Победы с участием ветеранов Великой Отечественной и представителей столичных властей", - отметили в горсовете.

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Ранее его представители утверждали, что на этот раз в шествии ожидается участие до 30 тыс. жителей и гостей столицы республики. "Пока рано говорить о приблизительной численности участников акции, потому что многие в силу возраста или других причин присоединяются к колонне по ходу ее движения, но визуально в этом году людей больше, чем в прошлом", - считают организаторы.

Впервые акция "Бессмертный полк" прошла в Бишкеке в 2014 году, тогда в ней приняли участие всего около тысячи человек. В 2016 году количество участников увеличилось до 20 тыс.

В 1941-1945 гг. из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около миллиона жителей, на фронт ушли 360 тыс. человек. 130 тыс. из них погибли в боях с фашистскими захватчиками. Именно из уроженцев республики и соседнего Казахстана была сформирована легендарная дивизия генерала Ивана Панфилова, проявившая мужество и героизм при обороне Москвы зимой 1941-1942 гг. На сегодняшний день в Киргизии осталось всего около 640 ветеранов Великой Отечественной войны.