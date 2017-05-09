"Бессмертный полк" на Дальнем Востоке: в одной колонне эскадрилья памяти и герои Китая

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" в этом году собрала беспрецедентное количество участников на Дальнем Востоке - более 210 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службах правительств дальневосточных регионов. Самые крупные марши состоялись в Хабаровске и Владивостоке, там по центральным площадям сегодня прошли по 50 тыс. человек. В Приморском крае шествие прошло в 31 муниципальном образовании.

"Это очень хорошая традиция, которая связывает поколения. Приморцы искренни в своем желании пройти в этом полку, с каждым годом все больше жителей края хотят пройти в колонне с портретами своих родных - героев Великой Отечественной войны. Я и сам принимаю участие в этой акции. Мой дед много рассказывал мне о военных днях, эти рассказы забыть невозможно, я помню их до сих пор", - сказал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

В Якутии, где в народной акции приняли участие более 30 тыс. человек, шествие "Бессмертного полка" возглавил глава республики Егор Борисов.

"Мои родные дядья, старшие братья матери Степан Ильич и Егор Ильич Макаровы - они пали смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны совсем молодыми ребятами. Сегодня я иду с их портретами в рядах "Бессмертного полка", потому что память о них жива", - сказал Егор Борисов.

Увеличение участников акции констатировали в самом маленьком по численности жителей регионе Дальнего Востока - на Чукотке. Фотографии участников Великой Отечественной войны там пронесли 2,5 тыс. человек. По данным пресс-службы правительства Чукотского округа, это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и это несмотря на холодную и ветреную погоду Арктики.

"Бессмертный полк" сплотил народы

В этом году акция "Бессмертный полк" на Дальнем Востоке объединила разные народы и не только те, которые во времена Великой Отечественной войны входили в состав СССР. Во Владивостоке фотографии своих фронтовиков пронесли в едином строю с россиянами граждане Китайской народной республики. А в Чите в шествии приняли участие граждане Кыргызстана, которые, выделяясь из толпы национальными головными уборами, несли флаги своей страны и портреты своих солдат.

"В этом году в акции "Бессмертный полк" во Владивостоке с портретами своих близких - участников войны, прошли не только жители Приморского края, но и жители других регионов и стран. В том числе делегация провинции Хэйлунцзян с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны, бойцов 88-ой интернациональной бригады 2-го Дальневосточного фронта. Также было много выходцев из средней Азии - из Узбекистана, Таджикистана ", - сообщил корреспондент ТАСС во Владивостоке.

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Впереди колонны "Бессмертного полка" в Хабаровске несли Знамя Победы и впервые все собравшиеся пели хором военные песни. В колонне можно было встретить портреты участников Великой Отечественной войны всех форматов - от больших в багете и стекле, до самых скромных - отпечатанных на ксероксе.

Семья Медведевых - папа Андрей, мама Марина и дочь Дарья - впервые принимали участие в акции "Бессмертный полк". Один из двух портретов - деда Николая Евстафьевича Медведева, краснофлотца. Он пропал без вести в январе 1943 года, на фронте под Сталинградом. "Мы в последний момент приняли решение выйти с портретами в День Победы, хотя сами портреты приготовили загодя. Немного беспокоились, что нужно было регистрироваться и нас не пустят в колонну, но все оказалось проще - приехали и встали", - рассказал Андрей Медведев. По его словам, портрет фронтовика буквально пришлось рисовать заново, чтобы восстановить старый фотоснимок, который остался единственным изображением фронтовика.

Были и люди, у которых вовсе не сохранилось фотографий предков. Они несли в руках штендеры, на которых только имя, фамилия, даты рождения и смерти фронтовиков. "К сожалению, фотография моего прадеда Василия Прокофьевича Войтока не сохранилась, но родители мне много рассказывали о нем. Прадед воевал здесь, на Дальнем Востоке. Я очень горжусь им, считаю своим долгом сегодня пронести штендер с его именем в рядах "Бессмертного полка", - рассказала жительница Владивостока Ирина Шелехова.

Были и те, кто нес фотографии своих дальних родственников, погибших на фронтах или умерших уже после окончания Великой Отечественной войны от полученных ран.

"Михаил Павлов ушел на фронт в возрасте 19 лет и умер 19 апреля 1945 года в городе Манау в Германии, он захоронен в братской могиле. У него не осталось ни жены, ни детей. И мы чтим его память всегда", - сказала жительница Якутска Анфиса Платонова.

"Бессмертная эскадрилья"

"Бессмертная эскадрилья" воздушным парадом поднялась в небо над Хабаровском. В ней приняли участие 10 легкомоторных самолетов краевой Федерации самолетного спорта под командованием двукратного абсолютного чемпиона мира по высшему пилотажу, чемпиона России, заслуженного мастера спорта Владимира Котельникова.

На борту каждой машины фотографии военных летчиков, которые родились или служили на Дальнем Востоке. Среди них - Герои Советского Союза: Дмитрий Калараш (его имя носит Хабаровский педагогический колледж), Алексей Маресьев (прототип героя "Повести о настоящем человеке", чья судьба была связана с Комсомольском-на-Амуре), Михаил Симонов (хабаровский летчик, который в составе экипажа совершил перелет по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск - Бухта Нагаева - Петропавловск-Камчатский в 1937 году), занимавшийся подготовкой военных пилотов летчик гражданской авиации Николай Божек и другие. Всего в небо поднялись портреты 29 дальневосточных летчиков.

"Мой дед Михаил Павлович Зыков учился в летном училище Комсомольска-на-Амуре вместе с Алексеем Маресьевым, он рассказывал потом об этом. Они начинали летать вместе, но потом их дороги разошлись, дед тоже был истребителем. Он на Як-9 воевал, сбивал немцев. Я узнал из сообщений СМИ об этой акции и подумал, что надо принять участие, почему бы и нет?", - рассказал Максим Разуваев, участник акции "Бессмертная эскадрилья".

Выход в "сеть"

На своих страницах в популярных сетях с хэштегом #БессмертныйПолкХабаровск хабаровчане публиковали фотографии своих близких и рассказы об их подвигах, сообщил ТАСС региональный координатор движения "Бессмертный полк России" Андрей Белоглазов.

"К проекту присоединились пользователи "ВКонтакте", Одноклассники, Facebook, Instagram. Хабаровск стал первым городом, где жители массово запустили акцию в глобальной паутине. Это позволит ознакомиться с историями фронтовиков большому количеству людей. Если само шествие состоялось 9 мая, то в интернете акция продолжится после марша. Это поможет сохранить память о наших земляках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на долгое время", - сказал Белоглазов.

Выход в социальные сети - это, можно сказать, дань современности, считают организаторы.

"Уже не первый год на улицах города проходит это шествие, а с учетом того, что соцсетями сейчас пользуется почти каждый житель страны, приход акции во всемирную паутину стал вполне логичным этапом. Мы заметили, что ближе ко Дню Победы люди стали публиковать фото и истории своих родственников-героев, ставить хэштег акции. Нам оставалось лишь поддержать начинания и развить эту отличную идею", - поделился мнением хабаровский блогер Роман Федоров, один из инициаторов флешмоба.