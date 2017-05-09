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В акции "Бессмертный полк" в Пекине приняли участие около 300 человек

Общество
9 мая, 8:51 дата обновления: 9 мая, 9:37 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

Впервые шествие в Пекине было организовано в 2016 году, тогда в акции приняли участие 50 человек

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ПЕКИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Около 300 человек собрались 9 мая в пекинском парке "Чаоян" для участия в акции "Бессмертный полк". Об этом сообщила ТАСС координатор мероприятия в Пекине Елена Тимофеева.

"Мы убедились, что "Бессмертный полк" позволяет еще сильнее сплотить жителей как бывшего СССР, так и Китая", - сказала координатор шествия.

Как сообщила ТАСС представитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета Татьяна Уржумцева, более 60 студентов из России, а также жители и студенты Китая пришли с фотографиями участников боевых действий в Маньчжурии.

"Студенты нашего университета уже проводили акцию "Бессмертный полк "Операция Маньчжурия" в городе Чанчунь (административный центр провинции Цзилинь на северо-востоке КНР - прим. ТАСС). В этом году мы объединили усилия с Пекином", - сказала она.

Праздник жителей бывшего СССР и Китая

"Этот праздник, победа над фашистами важна для нас", - сказала Лю Айцинь - дочь видного деятеля Компартии Китая, китайского и международного рабочего движения Лю Шаоци. Она рассказала, что во время войны жила в Ивановском интернациональном детском доме.

Там же провел годы войны и Анатолий Ли. "Праздник общий, потому что мы жили и учились в Советском Союзе и прошли всю Великую Отечественную войну. Поэтому президент России Владимир Путин наградил нас медалями на 70-летие Дня Победы. Мы китайские граждане, которые приняли участие в войне", - сказал он.

Шествие "Бессмертный полк" проводится в Пекине в рамках празднования 72-й годовщины Дня Победы. Памятные мероприятия идут на территории пекинского парка "Чаоян", в галерее искусств "Цзиньтай". Центральным событием стало шествие колонны "Бессмертный полк" по территории парка с подходом к скульптуре "Советский Сокол" - собирательному образу советского летчика. Участники мероприятия минутой молчания почтили память героев войны и запустили в небо воздушные шары с символикой акции.

Впервые шествие "Бессмертный полк" в Пекине было организовано в 2016 году, в парке "Наньгуань", тогда в акции приняли участие 50 человек. В этом году "Бессмертный полк" проводится при поддержке посольства России в КНР, Русского клуба в Пекине, Координационного совета соотечественников в Китае и галереи искусств "Цзиньтай".

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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