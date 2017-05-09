Белоруссия широко отмечает День Победы, чествуя героев войны

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МИНСК, 9 мая. / Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белоруссия отмечает День Победы традиционно на самом высоком государственном уровне. Президент Александр Лукашенко поздравил с праздником белорусов, отметив, что беспримерный героизм советского народа "вдохновляет нынешнее поколение соотечественников на созидательный труд, а память о Великой Победе консолидирует общество для преодоления глобальных вызовов и угроз".
"В ожесточенных сражениях Великой Отечественной войны 72 года назад советскими войсками и их союзниками был разгромлен нацизм, пресечена его бесчеловечная агрессия, - отметил глава государства. - В белорусских семьях свято чтут ратный подвиг своих предков, как бесценные реликвии хранят их ордена, медали, фотографии и письма с фронта".
Главные торжественные мероприятия проходят 9 мая в Минске. В полдень участники акции "Белоруссия помнит", которая фактически являет аналогом российского "Бессмертного полка", пройдут с портретами фронтовиков, своих родных и близких, защищавших Родину. Ветеранов, учитывая их преклонный возраст, заранее собирают на площади Победы, куда прибудет колонна.
Здесь ждут и президента страны. К монументу Победы возложат цветы в память обо всех тех, кто погиб, сражаясь за независимость отчизны, затем торжественно пройдет рота почетного караула, состоится коллективное исполнение песни "День Победы".
С утра большую колонну формируют участники акции "Бессмертный полк" в героическом Бресте, которые пройдут от центра города до мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Наряду с брестчанами, в колонне с портретами родственников-фронтовиков пройдут и представители ряда городов России, а также Украины и Польши.
На площади Церемониалов под флагами и транспарантами состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и венков к плитам мемориала.
В Гомеле на "Параде победителей" в ретро автомобилях по главной улице города, Советской, проедут ветераны войны. За ними пройдет колонна молодежи с портретами своих родных, защищавших родную землю. Будут играть оркестры, а в "поэтическом автобусе" будут звучать стихи о войне.
Традиционно на площади Победы состоятся парад воинских подразделений и акция "Бессмертный полк" в Витебске. Музей Героя Советского Союза Миная Шмырева проведет городской квест "Адреса памяти", а также откроет выставку оружия и костюмов периода Великой Отечественной.
С утра в парке имени Жилибера в Гродно цветы возложат к памятнику павшим воинам, затем праздник переместится на Курган Славы, где пройдут показательные выступления войск Западного оперативного командования на месте имитации оборонительного рубежа "Линия Карбышева".
А вечером гродненцы хором исполнят легендарную "Катюшу". Праздничные мероприятия в Могилеве также начнутся с шествия и продолжатся театрализованным концертом "Неугасимая память поколений".
В церквях и костелах Белоруссии 9 мая пройдут панихиды по воинам и всем погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вечером в благодарность солдатам войны будет дан праздничный салют.
Белоруссия первой из союзных республик приняла на себя массированный удар фашистских захватчиков, понеся огромные человеческие потери. С первых дней войны, сдерживая фашистский напор, насмерть стояла Брестская крепость, целый месяц выдерживал осаду Могилев. Рядом с городом на Буйничском поле также отдают дань памяти героям войны.
С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. По последним данным сегодня в Белоруссии их проживает около 10,7 тыс. Среди них почти 300 россиян, воевавших на фронтах войны и внесших свой неоценимый вклад в Победу ударным трудом в тылу.
В Минске проживают два Героя Советского Союза - Иван Кустов и Василий Мичурин.