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В столице Молдавии десятки тысяч человек вышли на марш "Бессмертного полка"

Общество
9 мая, 10:23 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

После церемонии возложения цветов жителей Кишинева и гостей столицы приглашают на праздничный концерт

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КИШИНЕВ, 9 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Десятки тысяч человек вышли 9 мая на марш "Бессмертного полка", который стартовал в центре Кишинева. Участники акции несут портреты павших в боях родных, красные флаги, георгиевские ленты. В колонне много молодых людей, которые пришли в военной форме советского образца или надели зеленые пилотки. Многокилометровая колонна направляется к мемориальному комплексу "Вечность", чтобы возложить цветы к Вечному огню и могилам советских воинов.

В подготовке акции принимали участие десятки неправительственных организаций, а также политические партии, однако возглавляют марш ветераны Великой Отечественной войны. "День Победы - это наш общий праздник. Ежегодно по зову сердца на мемориал приходят тысячи людей, чтобы почтить память своих родных и людей, которые спасли мир от фашизма. Победа принесла то, в чем нуждается каждый из живущих на земле людей - свободу, достойную жизнь и надежду", - отметила председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Алла Мироник.

С поздравлением к жителям страны обратился президент Игорь Додон. "Великая Победа над фашизмом - наше общее достояние. Народ Молдавии вместе с другими народами внес свой достойный вклад в эту Победу. Это наш национальный праздник, и мы никому не позволим его у нас отнять", - говорится в послании главы государства, который 9 мая находится на Параде Победы в Москве по приглашению президента РФ Владимира Путина.

После церемонии возложения цветов жителей Кишинева и гостей столицы приглашают на праздничный концерт. Кроме звезд молдавской эстрады на главной площади города запланированы выступления Димы Билана, Вячеслава Добрынина и Александра Серова. В этот день в Кишиневе пройдут также традиционные "землянки", встречи с ветеранами и автопробеги.

По данным правительства Молдавии, 9 мая на всех мемориальных комплексах страны пройдут церемонии возложения цветов, а все желающие могут бесплатно посетить местные музеи.

В настоящее время в Молдавии проживает около 1 тыс. ветеранов. Ко Дню Победы правительство страны предоставило им единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. леев (около $500). В годы войны более 400 тыс. уроженцев республики воевали в рядах Красной армии, подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 19 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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