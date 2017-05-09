Более 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Варшаве

ВАРШАВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Акцию "Бессмертный полк" во второй раз провели во вторник в польской столице. Жители республики и российские соотечественники отдали дань памяти советским воинам, сражавшимся против фашизма в годы Второй мировой войны.

Участники шествия с георгиевскими ленточками, приколотыми на груди, и фотографиями своих родственников - солдат и офицеров - собрались на военно-мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, где похоронены более 22 тысяч воинов, освобождавших Польшу от нацистских захватчиков. Под звуки песен военных лет они преодолели несколько сотен метров, отделяющих вход в комплекс от возвышающегося в конце аллеи 15-метрового гранитного обелиска.

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К основанию стелы, где на мемориальной доске размещена надпись на двух языках "Вечная слава воинам Советской армии, погибшим за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков с 1944 по 1945 гг", участники акции возложили цветы, почтив память павших минутой молчания. В шествии приняли участие более 200 человек.

"Для нас это крайне важный день - день освобождения от фашистской оккупации", - сказал в интервью российским журналистам, полковник Ян Морек, который считает, что 9 мая должно быть национальным праздником в Польше. "Придет время, когда Польша без России жить не сможет, наше сотрудничество неизбежно и нужно думать о восстановлении нашей дружбы", - добавил он.

Высоко оценил состоявшееся шествие посол РФ в Польше Сергей Андреев. "Люди не испугались плохих прогнозов погоды и массово пришли к мемориалу, чтобы принять участие в этой акции. Все прекрасно", - сказал он. Касаясь места проведения "Бессмертного полка", Андреев подчеркнул, что мемориальный комплекс на улице Жвирки и Вигуры - место, "где этому дню придается такая атмосфера, которую Варшаве больше нигде создать невозможно".

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.