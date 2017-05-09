Несколько тысяч человек возложили цветы в честь Дня Победы к Вечному огню в Киеве

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Несколько тысяч участников шествия "Бессмертный полк" возлагают цветы к Вечному огню в Парке Славы в Киеве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Колонна участников акции, которая в Киеве называется "Никто не забыт, ничто не забыто", проследовала от станции метро "Арсенальная" к Парку Славы. Собравшиеся поблагодарили ветеранов за Победу и возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной войне.

В это время возле Вечного огня также присутствовала небольшая группа радикалов с черно-красными флагами, которые выкрикивали свои лозунги. Однако проходу участников "Бессмертного полка" они не препятствовали.

Ранее в полиции сообщили, в акции приняли участие порядка 3 тыс. человек. В ходе шествия они пели военные песни, скандировали "Фашизм не пройдет", "Спасибо деду за Победу". Общественный порядок во время акции обеспечивали около 7 тыс. полицейских.