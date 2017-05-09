Память о минувшей войне: жители Сибири приняли участие в праздновании Дня Победы

КЕМЕРОВО, 9 мая. /ТАСС/. Парады, военная техника и "Бессмертный полк" собрали, несмотря на прохладную погоду, на улицах сибирских городов десятки тысяч местных жителей. Многие из пришедших на парад по случаю Дня Победы говорили, что не могли поступить иначе, так как память о далекой войне жива в людях до сих пор.

Техника прошлого и настоящего

Традиционно военные парады и митинги в честь 9 мая начинаются утром. Во многих регионах СФО во вторник прохладная и ветреная погода. Пожалуй, больше всего повезло жителям Омска, где с утра светило яркое солнце.

"Для нашей семьи 9 мая - всегда главный праздник. Неважно какая погода, но я всегда ходил на него с дедом, теперь с детьми", - рассказал ТАСС инженер Вячеслав Бондарев из Красноярска, где холодная погода словно стала традицией в День Победы.

Военные парады - это возможность посмотреть и оценить военную технику, причем как уже ставшую историей, так и современную. Колонны различных грузовиков, БТР, бронеавтомобилей можно было увидеть в Иркутске, в Улан-Удэ, в Красноярске, в Новосибирске.

Для участников парадов приготовили сюрпризы: в Красноярске кульминацией стал пролет над городом пар боевых вертолетов Ми-8 и истребителей МиГ-31, в Новосибирске - легендарный танк Т-34, вызвавший всеобщий восторг. Чтобы взглянуть на парад, многие горожане забирались на крыши окрестных домов.

День памяти и уважения

Самой массовой акцией в День Победы уже не первый года остается шествие "Бессмертного полка". Для многих он стал днем личной памяти. Жительница алтайского города-курорта Белокуриха Наталья Ефименко рассказала, что принимает участие в акции впервые: ее отец Михаил Иванович Гаражев скончался в возрасте 90 лет в прошлом году, и для нее День Победы - день памяти отца.

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"Отец прошел всю войну, был ранен, лежал в госпитале в Керчи, всю жизнь прожил с осколками. У него было много наград - орден Красной Звезды, медаль "За отвагу". А после войны он до самой пенсии проработал столяром в санатории в Белокурихе. Сейчас нам его очень не хватает, 9 мая - дата, чтобы еще раз вспомнить о нем", - сказала она.

Житель города Усть-Илимска в Иркутской области, машинист бульдозера Андрей Охотников отметил, что на Парад Победы ходит всегда, где бы он ни находился. "Участников войны у меня нет, но мои деды работали в тылу: один был кузнецом на железной дороге, а второй - пимокатом, катал валенки для фронта. Сегодня пришли сюда поздравить ветеранов, это важнейший праздник для нас", - заметил он.

Отцы и прадеды

"Бессмертный полк" собирает каждый год людей разного поколения. Пенсионерка из Новосибирска Татьяна Самойленко пришла с портретом своего отца. "Я родилась после войны, но папа воевал, и много рассказывал. Он служил в артиллерии и говорил, что ему очень повезло, что вернулся с войны... Я помню, в детстве многие сверстники мне завидовали, потому что у меня папа был, а у них - нет", - рассказала она ТАСС.

Вспоминает своих отца и деда жительница Кемерово Тамара Тушкова. "Они не очень любили рассказывать про войну, но когда рассказывали, то всегда с болью, ведь столько людей погибло… Для нашей семьи этот праздник очень знаменательный, конечно, он всегда с грустью, но и с гордостью за свою страну. И эта акция "Бессмертный полк" - посмотрите, это тысячи людей, это такое чувство патриотизма", - добавила она.

Участвуют в шествии и молодые люди. Новосибирский инженер Илья Ковалев сразу с двумя портретами - прадедов по материнской и по отцовской линии. "Несколько лет назад я попытался восстановить их боевой путь, и понял, что оба воевали на Черноморском побережье, участвовали в боях за одни и те же населенные пункты: один в составе морской пехоты, другой - в стрелковой дивизии. Теоретически они даже могли быть знакомы, но этого никак не узнать, на войне погибли оба", - рассказал Илья ТАСС.

Омск вспоминает авиатехников

Среди тех, кто во вторник вышел на улицы городов с фотографиями родных и близких, можно увидеть целые семьи: кто-то вспоминает и держит в руках портреты сразу нескольких участников боевых действий или тружеников тыла, у кого-то на семью - один герой.

СПЕЦПРОЕКТ Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран Они живут в разных городах, но их объединяет память об ужасах войны и радости Победы

Так, в Омске семья Першиных пришла с портретом отца, деда и прадеда Александра Першина, который пошел на войну в 18 лет. Обгоревшие комсомольский билет и книжка красноармейца хранятся в семье как реликвия, их изображения размещены на плакате с портретом бойца.

"Слезы наворачиваются на глазах, когда я вижу все эти портреты, которые несут тысячи людей, - рассказала Людмила, дочь Александра Першина. - Это, правда, "Бессмертный полк". Бойцы, павшие за свою страну, умершие от ран, от болезней уже после войны, мой отец - все они здесь, с нами в строю".

Вспоминают в этот день и тех, кто создавал боевые машины в годы войны. Так, работники производственного объединения "Полет" из Омска прошли с портретами авиатехников и командиров полка "Нормандия-Неман" Жана Тюляна, Пьера Пуяда и Луи Дельфино.

Омичи поставили в эскадрилью более 100 самолетов Як-9, а в расположении полка все время находилась местная ремонтная бригада. Добрые чувства к коллективу далекого сибирского завода французские ветераны сохранили на всю жизнь и переписывались с сибиряками долгие годы.

Концерты, фильмы и фейерверки

"Бессмертный полк" в городах Сибири длится несколько часов - до последнего желающего пройтись с фотографией по улице города. Однако праздничные мероприятия на этом не заканчиваются и будут продолжаться до самого позднего вечера: можно будет послушать концерты с песнями военных лет, посмотреть фильмы, попробовать знаменитую солдатскую кашу, приготовленную по старому рецепту армейских поваров, посмотреть на фейерверки.

Празднование Дня Победы в регионах Сибири началось до 9 мая. Накануне праздника в Новосибирске открыли первую за Уралом историческую диораму, посвященную боевому пути 22-й Сибирской добровольческой стрелковой дивизии, которая создана 92-летним фронтовиком Вениамином Чебановым. "Это память для сибиряков, для потомков тех бойцов, которые защищали нашу землю от фашистов", - сказал он журналистам.

Каждый день, в любую погоду, он поднимается на шестой этаж одного из многоквартирных домов, где у него расположена мастерская, и обязательно работает над очередной картиной - всего ветеран написал их более 500. Два года назад Чебанов поделился с мэром Новосибирска Анатолием Локотем своим желанием написать диораму и подарить ее городу с условием, что город найдет для работы достойное место. Место нашли в знаменитом "стоквартирном доме" - памятнике архитектуры в центре Новосибирска.

Помещение отремонтировали, воссоздав облик интерьера таким, как его задумал архитектор. Кроме диорамы в выставочных залах экспонируются и другие работы Чебанова военной тематики. Там же есть класс, где будут проходить уроки патриотического воспитания школьников.