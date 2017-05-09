Жители Таллина активно участвуют в мероприятиях по случаю Дня Победы

ТАЛЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Жители эстонской столицы принимают активное участие в мероприятиях на Военном кладбище, посвященных Дню Победы. Об этом корр. ТАСС сообщил член правления организации "Ночной дозор", один из организаторов акции "Бессмертный полк" в Таллине Сергей Чаулин.

"Сегодня здесь очень много народа, у нас есть тут аллея метров 150 - она полностью заполнена народом, идут возлагать цветы к находящемуся здесь мемориалу Воину-освободителю сплошным потоком. Это не десятки и сотни, а уже тысячи людей", - рассказал он.

СПЕЦПРОЕКТ Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран Они живут в разных городах, но их объединяет память об ужасах войны и радости Победы

В церемонии также приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии в Эстонии, члены ряда местных ветеранских организаций. "Все прошло очень торжественно, чинно", - добавил Чаулин.

Позднее во вторник в Таллине пройдет памятная акция "Бессмертный полк". Для шествия организаторы изготовили более 300 портретов героев войны. "Мы открыли страничку, на которой можно было заказать портрет своего родственника, для этого было необходимо прислать в электронном виде фотографию маленького размера, которую мы расширяли примерно до размера А4, печатали, ламинировали, прибивали на палочки", - отметил собеседник агентства. По его словам, оргкомитет все еще продолжает изготавливать плакаты; кроме того, многие участники "Бессмертного полка" придут с собственными портретами.

Шествие начнется в 18:00 по местному времени (совпадает с московским) в центре города и завершится на Военном кладбище. "Там мы останавливаемся, вместе с приглашенными артистами споем несколько песен военных лет", - сообщил Чаулин.

Акция "Бессмертный полк" пройдет также в эстонских городах Нарва и Силламяэ.