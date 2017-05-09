Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители Таллина активно участвуют в мероприятиях по случаю Дня Победы

Общество
9 мая, 12:56 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 9, мая. /ТАСС

По словам члена правления организации "Ночной дозор" Сергея Чаулина, на Военном кладбище собрались несколько тысяч человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАЛЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Жители эстонской столицы принимают активное участие в мероприятиях на Военном кладбище, посвященных Дню Победы. Об этом корр. ТАСС сообщил член правления организации "Ночной дозор", один из организаторов акции "Бессмертный полк" в Таллине Сергей Чаулин.

"Сегодня здесь очень много народа, у нас есть тут аллея метров 150 - она полностью заполнена народом, идут возлагать цветы к находящемуся здесь мемориалу Воину-освободителю сплошным потоком. Это не десятки и сотни, а уже тысячи людей", - рассказал он.

СПЕЦПРОЕКТ

Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран

Они живут в разных городах, но их объединяет память об ужасах войны и радости Победы

В церемонии также приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии в Эстонии, члены ряда местных ветеранских организаций. "Все прошло очень торжественно, чинно", - добавил Чаулин.

Позднее во вторник в Таллине пройдет памятная акция "Бессмертный полк". Для шествия организаторы изготовили более 300 портретов героев войны. "Мы открыли страничку, на которой можно было заказать портрет своего родственника, для этого было необходимо прислать в электронном виде фотографию маленького размера, которую мы расширяли примерно до размера А4, печатали, ламинировали, прибивали на палочки", - отметил собеседник агентства. По его словам, оргкомитет все еще продолжает изготавливать плакаты; кроме того, многие участники "Бессмертного полка" придут с собственными портретами.

Шествие начнется в 18:00 по местному времени (совпадает с московским) в центре города и завершится на Военном кладбище. "Там мы останавливаемся, вместе с приглашенными артистами споем несколько песен военных лет", - сообщил Чаулин.

Акция "Бессмертный полк" пройдет также в эстонских городах Нарва и Силламяэ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017
Страны
Эстония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
31
На Красной площади завершился парад Победы
13
Более 500 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы на Дальнем Востоке
19
В Рио-де-Жанейро прошел традиционный военный парад в честь окончания Второй мировой войны
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Погодные условия не позволили авиации принять участие в параде Победы в Москве
2
WSJ: санкции Запада не отражаются на состоянии нефтяной отрасли РФ
3
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
4
Радикалы напали на участников акции "Бессмертный полк" в Харькове
5
Украинские радикалы заблокировали подход к Вечному огню в Киеве
6
Парад Победы на Красной площади. Видеотрансляция
7
Третьяк: немецкий хоккеист получит большую дисквалификацию за нарушение на Мозякине
Темы дня
Загрузка...
Реклама