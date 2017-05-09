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ЛНР отметила День Победы военным парадом и шествием "Бессмертного полка" в Луганске

Общество
9 мая, 13:03 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 9, мая. /ТАСС

После парада по улицам города прошел "Марш мира", участники которого держали в руках плакаты с призывами остановить кровопролитие в Донбассе

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ЛУГАНСК, 9 мая. /ТАСС/. Провозглашенная Луганская народная республика отметила 72 годовщину Победы в Великой Отечественной войне парадом и шествием колонны "Бессмертного полка" по улицам Луганска.

В военном параде приняли участие порядка 1,2 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов ЛНР, представители МЧС и кадеты. Было задействовано порядка 100 единиц техники и вооружения, в том числе танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, пусковые установки реактивной системы залпового огня "Град", самоходные и буксируемые артиллерийские установки, а также зенитные ракетные комплексы "Стрела-10".

Принимал парад глава ЛНР Игорь Плотницкий, который выразил уверенность, что в 1945 году "у всех была твердая уверенность, что мировое сообщество, ставшее свидетелем ужасных преступлений нацизма, на все оставшиеся времена выработало иммунитет против "коричневой чумы". "Но не прошло и 70 лет, на Украине вновь запылали факельные шабаши в честь выброшенных на свалку истории фашистских кумиров. И уже новоявленные фюреры из "истинных" украинцев, поверив в свою исключительность, присвоили себе право вершить судьбы людей, поделив их на высшие и низшие расы, решать, что нам делать, во что нам верить и чем нам гордиться", - приводит его слова Луганскинформцентр.

После парада по улицам города прошел "Марш мира", участники которого держали в руках плакаты с призывами остановить кровопролитие в Донбассе. Затем прошла колонна "Бессмертного полка", которая растянулась примерно на пять километров. Участники акции пронесли по центру столицы портреты близких, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны и в ходе нынешних военных действий.

Акция "Бессмертный полк" прошла также в Красном луче, где колонной прошли более 6 тыс. человек, и других городах провозглашенной республики.

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День Победы - 2017 Кризис на Украине Великая Отечественная война
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