В рекордном автопробеге в Ставрополе в День Победы приняло участие более 800 машин

СТАВРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Жители Ставрополя собрали рекордную по массовости автоколонну в День Победы. В городском автопробеге, посвященном победе в Великой Отечественной войне, участвовали 818 автомобилей, сообщила ТАСС председатель краевого патриотического общественного движения "Знамя Победы" Вера Данилова.

"Всего задействованных участников в автопробеге сегодня у нас было больше 4 тыс. машин, официальных участников, которых мы зарегистрировали, которые прошли весь маршрут, 818 машин - это уже рекорд", - сказала она.

Многие участники автопробега оформили свои машины под военную тематику, остальные ехали с флагами России, копиями Знамени Победы либо просто в советской военной форме. В сопровождении сотрудников ГИБДД колонна проехала по улицам города, движение длилось около трех часов.

"Условие официального участия и регистрации в автопробеге - наличие специальной наклейки на заднем стекле автомобиля, которые учитывались при подсчете. Представитель Книги рекордов России все фиксировал, сейчас он готовит сертификат, мы планируем сегодня вручить этот сертификат губернатору Ставропольского края", - отметила Данилова.

По словам организаторов, прошлый рекорд по массовости автоколонны был зарегистрирован в Твери в 2015 году. Тогда в автопробеге, посвященном победе в Великой Отечественной войне, участвовали 530 машин.