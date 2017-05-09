В рекордном автопробеге в Ставрополе в День Победы приняло участие более 800 машин

Алейников: главный тренер "Спартака" Каррера не из тех, кто становится калифом на часСпорт 9 мая, 15:27
Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка"Общество 9 мая, 15:16
В рекордном автопробеге в Ставрополе в День Победы приняло участие более 800 машинОбщество 9 мая, 15:02
Эксперт: Капризов и опытный игрок из НХЛ одинаково нужны сборной РФ на чемпионате мираСпорт 9 мая, 14:59
Лукашенко раскритиковал игру белорусской сборной по хоккею на чемпионате мираСпорт 9 мая, 14:44
СМИ: "Зенит" предложил трехлетний контракт главному тренеру "Фиорентины" СоузеСпорт 9 мая, 14:36
Заседание исполкома РФС состоится 22 маяСпорт 9 мая, 13:25
Участие Муллиной в "Бриллиантовой лиге" зависит от ее результатов в международных стартахСпорт 9 мая, 13:15
Роман Ротенберг: сборной России по хоккею было важно отдать дань уважения ветеранам ВОВСпорт 9 мая, 12:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАВРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Жители Ставрополя собрали рекордную по массовости автоколонну в День Победы. В городском автопробеге, посвященном победе в Великой Отечественной войне, участвовали 818 автомобилей, сообщила ТАСС председатель краевого патриотического общественного движения "Знамя Победы" Вера Данилова.
"Всего задействованных участников в автопробеге сегодня у нас было больше 4 тыс. машин, официальных участников, которых мы зарегистрировали, которые прошли весь маршрут, 818 машин - это уже рекорд", - сказала она.
Многие участники автопробега оформили свои машины под военную тематику, остальные ехали с флагами России, копиями Знамени Победы либо просто в советской военной форме. В сопровождении сотрудников ГИБДД колонна проехала по улицам города, движение длилось около трех часов.
"Условие официального участия и регистрации в автопробеге - наличие специальной наклейки на заднем стекле автомобиля, которые учитывались при подсчете. Представитель Книги рекордов России все фиксировал, сейчас он готовит сертификат, мы планируем сегодня вручить этот сертификат губернатору Ставропольского края", - отметила Данилова.
По словам организаторов, прошлый рекорд по массовости автоколонны был зарегистрирован в Твери в 2015 году. Тогда в автопробеге, посвященном победе в Великой Отечественной войне, участвовали 530 машин.