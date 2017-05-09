Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в этом году вновь принял участие в шествии "Бессмертного полка". Глава государства уже в третий раз принимает участие в памятном шествии.

Для президента, как и для абсолютного большинства россиян, Великая Отечественная война - это часть истории семьи. Путин не раз рассказывал, как его отец, Владимир Спиридонович Путин, несмотря на "бронь", пошел на фронт; как воевал и получил тяжелое ранение на Невском пятачке, где советские войска удерживали небольшой, но стратегически важный для будущего прорыва блокады Ленинграда плацдарм.

Часто глава государства вспоминает и о своей матери, Марии Ивановне, пережившей блокаду, и о своем старшем брате, который умер от дифтерита в 1942 году. Сам Владимир Путин родился через семь лет после Победы.

Акция "Бессмертный полк", участники которой выходят на марш с портретами своих родственников-фронтовиков, проходит в шестой раз. Одним шествием мероприятие не ограничивается: на сайте "Бессмертного полка" все желающие могут открыть страничку своих родных и рассказать о боевом пути, жизни семьи до и после войны. Ежедневно здесь появляются тысячи новых историй.