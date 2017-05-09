В Литве "Бессмертный полк" в третий раз участвовал в праздновании Дня Победы

ВИЛЬНЮС, 9 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Акция в честь Дня Победы "Бессмертный полк" в третий раз состоялась в Литве. У памятников воинам-освободителям она прошла во многих городах страны, самая массовая - на воинском мемориале Антакальнисского кладбища в Вильнюсе.

"Особенно радует активность молодежи, со своими героическими дедами и прадедами вставшей в ряды "Бессмертного полка", - сказала ТАСС координатор акции Татьяна Афанасьева-Коломиец. Перед Днем Победы откликнувшиеся на призыв координаторов волонтеры - тоже главным образом молодые люди, студенты, школьники - провели на территории мемориала субботник, закончившийся патриотическими песнями, напетыми дружным хором.

С них началась и вторничная акция. Перед построением к шествию люди пели песни военных лет, под аккомпанемент живой музыки кружились в вальсе. "Все, кто помнит и чтит своего родственника - ветерана войны, партизана, борца Сопротивления, солдата антигитлеровской коалиции, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, - вместе с Бессмертной ротой воинов-интернационалистов, участников войны в Афганистане возьмите фотографию своего солдата и приходите на построение", - призвали организаторы.

Во главе двинувшейся к Вечному огню колонны молодежь развернула многометровый транспарант с логотипом "Бессмертного полка". По словам Афанасьевой-Коломиец, из года в год в эти ряды встает все больше неравнодушных людей. "С полутора десятка человек, которые в первый раз приняли в Вильнюсе участие в акции, "Бессмертный полк" собирает теперь сотни человек", - отметила она.

Всего в литовской земле покоятся около 80 тыс. советских солдат, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.