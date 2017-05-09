БАЗЕЛЬ, 9 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Акция "Бессмертный полк" прошла в Базеле у могилы советских воинов, погибших во время Второй мировой войны. Почтить память борцов с фашизмом на кладбище "Хорнли" к монументу из серого гранита пришли граждане республик бывшего СССР, живущие и работающие в Швейцарии.

Дипломаты посольств и миссий стран СНГ возложили к памятнику венки. Торжественная мемориальная церемония проходила под музыку военных лет. В ней приняли участие более 400 человек.

Память не угаснет

"Отрадно, что здесь сегодня много детей, приехавших вместе с родителями. Память передается детям и внукам, а значит не будет у нас "иванов, родства не помнящих", а будут люди, знающие историю своих отцов и дедов, - сказал ТАСС посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. - Этот красивый и светлый праздник объединяет не только народы бывших республик Советского Союза, но все народы - победители в этой самой страшной и суровой войне".

Выступая на торжественной церемонии, российский посол тепло поздравил ветеранов. Он пожелал им здоровья, отметив, что в Швейцарии сейчас живут пять участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

"В сравнении с торжественными памятными церемониями, которые здесь проходили 9 мая в предыдущие годы, сегодня людей пришло гораздо больше, - отметил в беседе с корр. ТАСС постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин. - Многие пришли с портретами своих родных и близких".

"Потери, которые понесла наша страна, народы Советского Союза - это только одна сторона истории Великой Отечественной войны, - продолжил глава дипмиссии. - К сожалению, наши недруги пытаются очернить историю нашей Родины, замазать ее черной краской. А ведь именно СССР, Красная армия внесли решающий вклад в Победу".

Посол подчеркнул, что "это наши вооруженные силы разгромили три четверти военного потенциала фашистской Германии и ее союзников. Это мы вошли в Берлин. Мир обязан нам тем, что на Земле нет нацистских государств, и об этом забывать нельзя".

Имена на монументе

Соблюдавшая нейтралитет Швейцария не участвовала в войне, но на ее территории есть могила советских воинов. На кладбище "Хорнли" спят вечным сном четверо военнослужащих, погибших во время побега из нацистского плена. Известны фамилии только двоих из них. Это Григорий Титов и Иван Сумачев.

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Помимо их имен на монументе высечены имена еще 21 военнослужащего советской армии, которые тоже погибли или скончались от ран в разных городах Швейцарии. Их могилы не сохранились.

Церемонии возложения венков проводятся в Базеле 9 мая ежегодно, а акция "Бессмертный полк" прошла в этом году второй раз. В прошлом году по инициативе культурных ассоциаций соотечественников и русскоязычного интернет- портала "Вся Швейцария на ладони" были собраны сведения о 51 ветеране и труженике тыла и изготовлены их портреты, однако многие участники прошлогодней акции пришли на "Хорнли" с портретами родных, которые сделали сами. Таким образом швейцарский "Бессмертный полк" насчитывал более 150 имен защитников Отечества. "В этом году было не менее 350 портретов и фотографий", - сказала ТАСС координатор акции, главный редактор и администратор интернет-портала "Вся Швейцария на ладони" Светлана Конев.

Многие участники акции приехали в Базель из Берна, Женевы и Цюриха на автобусах, предоставленных посольством и постоянным представительством РФ. "Смогли добраться, в частности, пожилые люди, у которых не было раньше возможности сюда приехать, - сказала Конев. - Хочу отметить, что нам очень помог также благотворительный фонд социальных инициатив "Мир и гармония" и его президент Эльмира Щербакова".

"В этом году на церемонии присутствовало много детей. Мы обращались с письмами в швейцарские школы от имени интернет-портала "Вся Швейцария на ладони" с просьбой освободить детей от занятий 9 мая и дать им возможность приехать с родителями в Базель, - отметила координатор акции. - Этот праздник нас объединяет. Его цена - 27 миллионов жизней".

Из разных уголков Швейцарии

Многим соотечественникам пришлось проделать неблизкий путь. Кому-то пришлось для этого взять отгулы, поскольку в Швейцарии рабочий день. "Рано утром цветы на могилу возложил мужчина в экипировке строителя. Он сказал, что заехал на кладбище по пути на работу, поскольку отпроситься не удалось", - сообщила Конев.

Дорога из Женевы до Базеля занимает более двух часов. Всего сюда приехали несколько десятков живущих и работающих в этом городе россиян. "Впервые один из автобусов был предоставлен не только для сотрудников дипмиссии, но и для всех желающих, - сообщила ТАСС участница акции "Бессмертный полк" Ксения Склярова. - У нас было очень много желающих, был даже лист ожидания, и, к сожалению не всем хватило мест, поэтому на будущий год мы очень будем просить выделить нам не один автобус".

Приехавший в Базель учащийся российской школы в Женеве, девятиклассник Александр Крупин рассказал ТАСС, что считает для себя большой честью участие в памятной церемонии 9 мая. "Для меня очень важно, чтобы жила память о Второй мировой войне и Победе, - поделился он. - В нашей семье в войне участвовали мои прабабабушка и прадедушка. К сожалению, сейчас их уже нет в живых".