В Тбилиси впервые прошла акция "Бессмертный полк"

ТБИЛИСИ, 9 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Акция "Бессмертный полк", посвященная памяти погибших в Великой Отечественной войне, впервые прошла в столице Грузии. Она состоялась на территории парка Ваке, где находятся мемориал Победы и памятник Неизвестному солдату.

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Участие в мероприятии приняли по разным данным от 200 до 300 человек, среди них были женщины, дети, студенты, ветераны. Они прошли от входа в парк до памятника Неизвестному солдату с фотографиями и портретами родных и близких, погибших в годы войны, а затем возложили венки к памятнику Неизвестному солдату. "Мой дед тоже воевал против фашизма, у многих из участников акции деды также воевали против фашизма, мы гордимся этим", - рассказал один из организаторов шествия Реваз Гогидзе.

Руководитель союза российских соотечественников в Грузии "Отчизна" Валерий Сварчук сообщил журналистам, что "сегодняшняя акция не носила политический характер". "Эта акция памяти героев, памяти всех тех воинов, которые воевали против фашизма и спасли мир от господства фашизма", - отметил он.

9 мая в Грузии является выходным днем и государственным праздником. По официальным данным, в период войны из Грузии на фронт было призвано 700 тыс. человек, из них погибло 350 тысяч. Звания Героя Советского Союза были удостоены 167 жителей республики, в том числе Мелитон Кантария, водрузивший вместе с Михаилом Егоровым 1 мая 1945 года Знамя Победы над рейхстагом. В настоящее время в Грузии проживают около 950 ветеранов.