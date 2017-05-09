"Бессмертный полк" в Поволжье собрал рекордное число участников

УФА, 9 мая. /ТАСС/. Многотысячные шествия "Бессмертного полка" прошли в День Победы в регионах Приволжского федерального округа. В Казани акция собрала рекордное количество участников - около 100 тыс. человек, в Уфе - свыше 60 тыс. жителей

Военная техника двух поколений

Во многих городах праздничные мероприятия начались традиционным парадом Победы. На площади Тысячелетия перед Казанским Кремлем состоялось торжественное прохождение войск Казанского гарнизона, представителей казанских военных училищ, силовых структур, а также проезд военной и специализированной техники, автомобилей автоклуба "ГАЗ-21". "Отличный праздник, организованно изумительно, такие цвета подобраны, животрепещущее зрелище", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС подполковник ракетных войск Ватут Хакимов.

В Чебоксарах впервые в параде военной техники приняли участие две зенитные установки. В Перми в первый раз продемонстрировали новейшее российское 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С31 "Вена", которое разработано на "Мотовилихинских заводах". В Ижевске электромеханический завод "Купол" представил в своем парадном расчете легендарную зенитную 85-мм пушку. Именно таким орудием был сбит каждый пятый вражеский самолет в годы Великой Отечественной войны.

Жители Самары с раннего утра занимали лучшие для обзора места на площади Куйбышева, чтобы увидеть колонны военной техники. Здесь, по оценке областного правительства, собралось около 30 тыс. человек. "Мы по праву гордимся тем, что в годы войны Куйбышев (ныне Самара - прим. ТАСС) стал запасной столицей страны и настоящей кузницей, где ковалось оружие Победы. Собранные у нас знаменитые штурмовики Ил-2 сыграли важнейшую роль в разгроме фашистских захватчиков. Гитлеровцы называли их "черная смерть". Эти самолеты стали ударной силой советской авиации и во многом предопределили исход войны", - отметил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

По данным пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), в параде в Самаре приняли участие более 1,7 тыс. военнослужащих, а также представители различных организаций и ведомств, в том числе парадный расчет "Юнармии". Самым юным участником оказался юнармеец Андрей Курлыгин - ему всего лишь 13 лет. По площади и улицам города проехали около 40 единиц современной военной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер-М", танки Т-72 последней модификации, зенитные ракетные комплексы С-300. В воздушной части парада участвовали фронтовые бомбардировщики Су-24М и транспортно-боевые вертолеты Ми-8.

Непогода внесла коррективы

В отличие от Самары, в Оренбурге перед стартом парада начался сильный ливень. Из-за непогоды было отменено прохождение военной техники и театрализованное представление на площади. Однако под дождем промаршировали колонны войск Оренбургского гарнизона, подразделений силовых министерств и ведомств, кадетских училищ.

Проливной дождь застал также жителей столицы Поволжья - Нижнего Новгорода. Несмотря на это, торжественным маршем по площади Минина и Пожарского прошли более 1,1 тыс. военных и впервые 30 юнармейцев. Было задействовано более 50 единиц военной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер".

"Бессмертный полк"

Следом за парадными расчетами и военной техникой в городах прошли колонны "Бессмертного полка" - акция памяти героев войны.

"Бессмертный полк" в Пензе собрал более 25 тыс. человек, которые двигались вокруг монумента Боевой и трудовой славы пензенцев около часа. В шествии принял участие гражданин США Джим Димас, который специально приехал в Россию из штата Нью-Мексико. В разговоре с корреспондентом ТАСС он признался, что слышал о размахе торжеств в Москве, но никак не ожидал увидеть такое же величие в городе Поволжья.

"Моя бабушка во время войны эмигрировала из Греции в США. Мои родители военные, и я знаю, что значит армейская честь и мужество. Тронут тем, как россияне относятся к простым героям, помнят о родных, которые погибли. Мне нравится, что много флагов и люди одеты в форму. Обязательно расскажу друзьям о том, как празднуют в России День Победы", - сказал Димас.

В Казани, по словам организаторов, в акции участвовало около 100 тыс. человек. На шествие собирались за несколько часов, чтобы занять свои места в колонне, казанцы рассказывали друг другу истории своих героев, пели песни Победы. В строю можно было встретить представителей военного духовенства. В их числе участник боевых действий в Афганистане имам Тимур хазрат Ибрагимов и помощник начальника Казанского танкового училища иерей Виталий Беляев.

Ибрагимов пронес в нагрудном кармане фотографию своего брата, который был на войне пулеметчиком, Беляев держал в руках плакат с изображением Пасхи 1945 года и Георгия Победоносца. Во время шествия они молились за всех погибших в годы войны. "Я шел наполовину в церковных одеждах, это для нас молитвенное шествие", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Беляев.

Вспоминая героев

В "Бессмертный полк" в Самаре встало более 45 тыс. человек. Одним из первых шел глава региона Николай Меркушин с портретом своего дяди, участника Великой Отечественной войны майора Григория Меркушкина.

Бывший мэр Пензы второй год подряд пришел на проспект Победы с фотографией своего отца Серафима Калашникова. "В моей семье память моего отца и дедушки чтут - Отец воевал на I Украинском фронте, брал Кенигсберг, получил медаль "За Отвагу" и прошел всю войну. О военном лихолетье отце говорить не любил, да мало кто в те годы, рассказывал о своих наградах или боевых заслугах - воевали же все", - рассказал он.

Житель Уфы, участник Великой Отечественной войны, обладатель медали "За взятие Берлина" Григорий Девятых, вспомнил свой последний бой. "Окончив школу в Копейске нас, танкистов, направили сразу в 1-й Украинский фронт. Я участвовал во взятии Берлина. Наш танк в этом бою был подбит, оторвало люк и ранило заряжающего. Но мы победили в этом последнем бою и со слезами на глазах радовались победе, оставляя запись на здании рейхстага.

Ветеран из Кирова, майор запаса Василий Воронин, рассказал, что когда началась война, ему исполнилось 16 лет. Из его родной деревни на фронт ушли 12 мужчин, вернулись только двое. За участие в первом же бою он был награжден медалью "За отвагу". После тяжелого ранения Василий Воронин вернулся в строй и Победу встретил на передовой, на территории Германии. "Я обращаюсь к вам, наши дети, внуки и правнуки: берегите нашу страну, как мы сберегли ее и отстояли в тяжелые дни войны", - сказал он.

О нелегком труде на благо победы в тылу рассказал Николай Дубовцев из Кирова. Он 14-летним подростком помогал фронту, работая в локомотивном депо. На плечи мальчишек легла тяжелая работа по ремонту паровозов. "Мы выстояли, выжили и вместе со взрослыми радовались в День Победы. Давайте будем любить свою родину, чтобы она была ещё более могучей и непобедимой, великой страной", - сказал он.