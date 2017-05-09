Акция "Бессмертный полк" во второй раз прошла в столице Индонезии

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СИНГАПУР, 9 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Второй год подряд в центре Джакарты прошла во вторник международная акция "Бессмертный полк", участие в которой приняли более 300 человек. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС представители координационного совета этого движения в Индонезии.
"Акция прошла уже по традиции на территории Российского центра науки и культуры, участие в ней приняли наши соотечественники, которые либо постоянно проживают, либо временно находятся в Индонезии, а также сотрудники и члены семей российских загранучреждений в Индонезии", - рассказали в совете.
"Уникальность данного мероприятия заключается также и в том, что акция прошла в столице страны с наиболее многочисленным мусульманским населением в мире. "Бессмертный полк" сопровождался также демонстрацией песен военных лет, чтением стихов, писем фронтовиков, праздничным концертом в исполнении детей, а также специально прибывшего из России музыкального коллектива", - отметили представители совета.
"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".