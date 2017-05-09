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В шествии "Бессмертного полка" Собянин почтил память погибших фронтовиков

Общество
9 мая, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Мэр заявил, что война не обошла стороной и его семью, поэтому День Победы для него - это близкий и родной праздник

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в шествии "Бессмертного полка" в центре российской столицы, отдав дань памяти советским людям, погибшим в годы войны в боях за Родину.

"Нет такой семьи в России, в которой бы не погибли близкие и родственники на войне, которые бы не участвовали в битвах. Для меня лично очень важно приобщиться к этому чувству - чувству солидарности, общей памяти, чувству патриотизма и отдать долг и дань тем людям, которые погибли ради нас и будущего России", - заявил мэр.

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Он сказал, что война также не обошла стороной и его семью: "В нашей семье у отца четверо братьев ушли на фронт, двое из них не вернулись - один погиб на Украине, защищая Харьков, второй погиб в битве под Москвой, под Ржевом. Так что для меня это тоже близкий и родной праздник, который помнит вся семья".

Собянин поблагодарил москвичей за то, что, несмотря на ненастную погоду, они пришли в центр столицы с портретами своих близких, чтобы почтить память погибших.

Акция "Бессмертный полк", участники которой выходят на марш с портретами своих родственников-фронтовиков, проходит в шестой раз. Одним шествием мероприятие не ограничивается: на сайте "Бессмертного полка" все желающие могут открыть страничку своих родных и рассказать о боевом пути, жизни семьи до и после войны. Ежедневно здесь появляются тысячи новых историй.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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