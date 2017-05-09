Непогода не помешала празднованию Дня Победы в Центральной России

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Десятки тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в городах Центральной России, несмотря на непогоду. В мероприятиях по случаю Дня Победы также приняли участие активисты детско-юношеского патриотического движения "Юнармия". Во Владимире около 100 тыс. человек вместе спели популярную песню "День Победы".

Шествие во Владимире

Моросящий снег, временами переходящий в дождь, собрал в колонну "Бессмертного полка" во Владимире около 11 тыс. человек - примерно столько же, сколько и год назад. Торжественную колонну возглавили юнармейцы, пронесшие 200-метровую копию Знамени Победы. Вслед за ними участники акции пронесли портреты 24 владимирцев - героев Советского Союза. Встал в колонну и 91-летний ветеран, артиллерист-разведчик, кавалер орденов Красной Звезды и Славы Николай Матвеевич Щелконогов.

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"Чем дальше мы от майских дней 1945 года, тем больше народу приходит на площади - это нас радует, потому что люди помнят о подвигах, об этой страшной войне и понимают, что надо перенимать опыт, надо двигаться вперед и надо быть готовыми защищать свою родину", - сказал он.

Рядом с ветераном впервые с фотографией отца-железнодорожника Юрия Павлова прошла от Владимирской областной филармонии до площади Победы губернатор Светлана Орлова .

"Что значит победа? Видите, как она нас всех объединяет от мала до велика. Жалко, что их у нас остается всего 1200 тех, кто воевал, всего 22 тысячи, в том числе 16 тыс. тружеников тыла и детей войны", - добавила она.

Шествие "Бессмертного полка" плавно перетекло в торжественный митинг, кульминацией которого стало проведение областной хоровой ассамблеи "Этот день Победы", участники которой - около 100 тыс. человек - одновременно по всей области исполнили песню "День Победы".

Кроме того, прямо с площади Победы отряд юнармейцев отправился с копией Знамени Победы на Красную площадь, чтобы принять участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве.

Завершилась официальная часть шествием 17 парадных коробок, среди которых впервые промаршировали военнослужащие подшефного полка десантных войск из Ивановской области, а также воспитанники казачьих классов и юнармейцы.

Всего по данным организаторов, в торжественных мероприятиях приняли участие порядка 30 тыс. владимирцев.

Гости с крейсера "Воронеж"

Пасмурная погода стала причиной отмены участия в торжествах в Туле самолетов пилотажной группы "Русские витязи". Однако особый настрой создавало присутствие военнослужащих кавалерийского эскорта Президентского полка, которые впервые маршировали в городе. Кроме того, по центру города проехало порядка 40 единиц боевой техники, в том числе выпускаемой предприятиями тульского оборонно-промышленного комплекса.

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Маршем по площади проследовали военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии, подразделения МЧС России и судебных приставов, юнармейцы и учащиеся Тулы. Также впервые в параде приняли участие воспитанники Тульского суворовского военного училища, возрожденного в Туле с 1 сентября 2016 гола полвека спустя.

В параде Победы в Орле приняли участие более 2 тыс. человек и порядка 5 тыс. зрителей, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь губернатора Орловской области Ибрагим Цураев. По его словам, торжественным маршем по площади Ленина пошли войска Орловского территориального гарнизона, ветераны войны и около тысячи юнармейцев. Мероприятие продолжилось плац-концертом "Будущее России за нами".

"Сегодня на этой площади находятся представители великого поколения победителей. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Ваш подвиг на века останется уроком истинного патриотизма для потомков! Мы всегда будем гордиться вами", - отметил, обращаясь к ветеранам, губернатор региона Вадим Потомский.

По завершении шествия в Орле прошла акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие 16 тыс. человек.

В Воронеже в параде впервые участвовали представители экипажа подводного крейсера "Воронеж", над которым шефствует местная администрация. В шествии "Бессмертного полка участвовало порядка 50 тыс. человек".

Губернаторы в "Бессмертном полку"

В Рязани, где к акции присоединилось около 40 тыс. человек, впервые в статусе врио губернатора принял участие глава Рязанской области Николай Любимов. Он прошел с портретом дедушки-сапера Алексея Никитина, который дошел от Калуги до Кенигсберга и был участником 40-дневного подкопа на Зайцевой горе, в ходе которого красноармейцы заложили большое количество взрывчатки под фашистские позиции. "Чувствуется мощь нашей армии, чувствуется, что люди свою армию уважают, любят и ценят", - отметил Любимов.

В Ярославле в колонне "Бессмертного полка" прошагал врио губернатора Дмитрий Миронов. Его дед Тимофей Федорович Кармацкий - Герой Советского Союза. Высшую награду он получил за мужество, проявленное в битве за Грайворон в марте 1943 года. В этом году именем Тимофея Кармацкого была названа одна из улиц в Тюмени.

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"Я хотел бы поблагодарить руководство Тюмени - недавно именем моего деда Тимофея Кармацкого была названа улица. Дед воевал в составе Воронежского фронта, был замкомандира артиллерийской батареи, принимал участие в боях за город Грайворон, получил звание Герой Советского Союза. Практически вся батарея полегла, но ценой своей жизни они не пропустили врага", - рассказал журналистам Миронов.

По завершении шествия участники акции в Ярославле собрались на стадионе "Спартаковец" и под руководством профессиональных солистов хором исполнили песню "День Победы". По оценке организаторов, в шествии приняли участие около 10 тыс. человек.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов возглавил шествие "Бессмертного полка" в Калуге, неся в руках портрет своего отца Дмитрия Артамонова.

"Он почти до Берлина дошел, под Берлином его тяжело ранило, потом был в госпитале 6 месяцев. Был командиром сорокапятки, орудие называлось "Прощай, Родина" - на передовой. Сегодня встав в строй "Бессмертного полка", я чувствую, что этот монолит - сплоченность нашего общества, это предает нам уверенность. Как предсказывают многие, у нас великое будущее с таким народом" , - сказал ТАСС губернатор.

Акция "Бессмертный полк" также собрала тысячи участников в Костроме, Липецке, Иваново и других городах.

Креатив на местах

В Твери День Победы отметили презентацией фильма, созданного в рамках акции "Наши герои". В течение нескольких месяцев накануне праздника местные жители записывали видеоролики с рассказами о своих предках, которые приняли участие в освобождении Родины. В администрацию города поступило более 200 таких видеорассказов. В преддверии праздника из роликов был скомпилирован видеофильм, общая продолжительность которого превысила 4 часа, сегодня его начали транслировать на большом экране в центре города.

В Брянске участники акции "Бессмертный полк" зачитали обращение к будущим поколениям, заложенное комсомольцами ровно 50 лет назад в основание Кургана бессмертия- главного городского памятника, посвященного Великой Отечественной войне. По задумке авторов монумента, письмо должно быть вскрыто в год 100-летия Октябрьской революции.

"Дорогие товарищи, друзья, люди XXI века! Никогда не забывайте героического прошлого нашего партизанского края! Всегда помните, какой ценой досталась свобода вашим дедам! <…> Мы завещаем вам самое дорогое, что есть у советского человека, - гордость своей Родиной!", - говорится в тексте.