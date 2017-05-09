Более 80 тыс. человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Саратове

САРАТОВ, 9 мая. /ТАСС/. Масштабное шествие "Бессмертного полка" состоялось в Саратове. По данным правительства региона, в нем приняли участие более 80 тыс. человек.

"По последним данным, акция собрала 81 тыс. участников, что гораздо больше, чем в прошлом году - тогда участниками шествия стали около 50 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

В этом году "Бессмертный полк" прошел по одной из главных улиц города - ул. Московской - до Театральной площади. Впереди колонны активисты пронесли Знамя Победы. Сопровождал их духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, в том числе "Катюшу" и "День Победы".

Одним из участников шествия был врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, который пришел вместе со своим внуком. В руках глава региона держал портрет своего дедушки - Ивана Федоровича Уткова, который погиб в 1942 году.

"Я уже не в первый раз принимаю участие в шествии - для меня это возможность еще раз вспомнить героев, завоевавших для своих потомков мирное небо. Сегодня пришел сюда вместе с детьми. Мы несем портрет моего деда - Николая Иосифовича Максюты, в 1942 г. он начал службу в Ленинграде в минометном батальоне, участвовал в боях под Прагой, Будапештом и дошел до Сахалина", - сказал один из участников акции Вячеслав Максюта.

Другая участница шествия, Наталия Шелыгина, пришла с портретом своего деда, который считается пропавшим без вести.

"Иван Шелыгин был призван из деревни Григорово Вологодской области. По рассказам его сына, моего отца, был ранен, лечился в госпитале, а потом вновь отправился на фронт, это вся известная о нем информация. Моя бабушка даже не смогла похоронить мужа - она лишь получила справку, что он пропал без вести. Мы до сих пор не знаем, где погиб мой дедушка, но надеемся, что однажды мы все же узнаем о его судьбе, поэтому для меня эта акция - возможность еще раз вспомнить о подвиге моего предка", - рассказала она.

Завершилось шествие на Театральной площади, где состоялся праздничный концерт.