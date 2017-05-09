Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Бессмертный полк" в Ереване собрал около 2,5 тысяч человек

Общество
9 мая, 17:59 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян

Акция прошла в Ереване во второй раз

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 9 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Около 2,5 тысяч жителей Еревана всех возрастов приняли участие в общественной акции "Бессмертный полк", посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Под звуки военного марша они пронесли по центру Еревана портреты своих отцов, дедов и прадедов.

Акция началась на пешеходной площади перед оперным театром и закончилась в детском парке у памятника летчику, дважды Герою Советского Союза Нельсогу Степаняну, к которому возложили цветы.

Организаторы "Бессмертного полка" в Ереване - общественная организация "Российско-армянское молодежное единство" (РАМЕ), к которой присоединились молодежные структуры ряда политических партий Армении. "Цель нашей акции - сохранить в каждой семье память о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, выразить уважение нашим дорогим ветеранам, обеспечить связь и преемственность поколений", - сказала председатель РАМЕ Гоар Гумашян.

"У человека, который не помнит своего прошлого, не знает и не помнит историю, нет будущего, - заявил один из участников марша, посол России в Армении Иван Волынкин. - Мне очень приятно, что именно молодежь инициировала в Ереване ряд мероприятий, которые призваны сохранить память о Великой Победе и отдать дань уважения нашим ветеранам, а также тем, кто не вернулся с войны".

Акция "Бессмертный полк" прошла в Ереване во второй раз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Армения
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
32
"Бессмертный полк" прошел по всей России
28
"Вам никогда не будет стыдно за нас": Россия празднует День Победы
6
В Нидерландах почтили память солдат, погибших во Второй мировой войне
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: поражение в ВОВ грозило бы истреблением российской нации
2
Посол США: шествие "Бессмертного полка" останется в памяти навсегда
3
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
4
Песков: отсутствие авиации на параде Победы объясняется только метеоусловиями
5
Апелляционный суд Амстердама отказался признавать российское решение о банкротстве ЮКОС
6
Из-за похолодания отключения горячей воды в Москве перенесли на 15 мая
7
Китай протестировал новый тип ракет на учениях в Бохайском заливе
Темы дня
Загрузка...
Реклама