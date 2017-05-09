"Бессмертный полк" в Ереване собрал около 2,5 тысяч человек

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ЕРЕВАН, 9 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Около 2,5 тысяч жителей Еревана всех возрастов приняли участие в общественной акции "Бессмертный полк", посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Под звуки военного марша они пронесли по центру Еревана портреты своих отцов, дедов и прадедов.
Акция началась на пешеходной площади перед оперным театром и закончилась в детском парке у памятника летчику, дважды Герою Советского Союза Нельсогу Степаняну, к которому возложили цветы.
Организаторы "Бессмертного полка" в Ереване - общественная организация "Российско-армянское молодежное единство" (РАМЕ), к которой присоединились молодежные структуры ряда политических партий Армении. "Цель нашей акции - сохранить в каждой семье память о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, выразить уважение нашим дорогим ветеранам, обеспечить связь и преемственность поколений", - сказала председатель РАМЕ Гоар Гумашян.
"У человека, который не помнит своего прошлого, не знает и не помнит историю, нет будущего, - заявил один из участников марша, посол России в Армении Иван Волынкин. - Мне очень приятно, что именно молодежь инициировала в Ереване ряд мероприятий, которые призваны сохранить память о Великой Победе и отдать дань уважения нашим ветеранам, а также тем, кто не вернулся с войны".
Акция "Бессмертный полк" прошла в Ереване во второй раз.