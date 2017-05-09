Шествие "Бессмертный полк" на Дальнем Востоке собрало около 300 тысяч человек

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Около 300 тысяч человек собрало шествие "Бессметный полк" на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Более 285 тысяч человек приняли участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк" на территории Дальневосточного федерального округа. Это на 170 тысяч участников больше, чем в прошлом году", - сказали в ведомстве.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске; в 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, а с 2015 года акция официально стала общероссийской.