В трех кипрских городах прошли шествия "Бессмертного полка"

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НИКОСИЯ, 9 мая. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Общественная акция "Бессмертный полк" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошла сразу в трех кипрских городах Ларнака, Лимасол и Пафос. По данным организаторов, в мероприятиях приняли участие более 3 тыс. человек.
Участники акции под аккомпанемент песен военных лет прошли праздничным маршем с фотографиями своих родственников в руках по центральным улицам кипрских городов. В Лимасоле в шествии приняли участие 1,5 тыс. человек, в Ларнаке - 700 человек, в Пафосе - 850. Местная полиция полностью перекрыла все пути подъезда к местам проведения мероприятия для обеспечения безопасности.
Шествия завершились панихидой в каждом из городов. После этого начались праздничные мероприятия, в которых приняли участие различные творческие коллективы острова.
В течение дня в крупных кипрских населенных пунктах все желающие смогли попробовать блюда настоящей военной полевой кухни, послушать выступления кипрских и российских детских и юношеских коллективов. Кульминацией праздника станет салют.
"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".
Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.