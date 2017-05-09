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Вторая акция "Бессмертный полк" завершилась в Финляндии

Общество
9 мая, 20:11 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова

На акцию собрались представители разных национальностей - русские, сербы, украинцы, финны и другие

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Вторая акция "Бессмертный полк" завершилась в Финляндии. Ее участники прошли по одной из улиц Хельсинки от памятника финскому композитору Яну Сибелиусу до православного храма Святителя Николая.

Всего на акцию собралось порядка 200 человек, среди которых, по словам организаторов, были представители разных национальностей - русские, сербы, украинцы, финны и другие. Всю дорогу, составившую около километра, они пели песни военных лет. Шествие завершилось возложением цветов к могилам на старом Русском воинском кладбище (захоронения продолжались до 1926 года - прим. ТАСС) около храма.

Выходцы из РФ пытаются предотвратить превращение территории этого кладбища в парковую зону. "На этом кладбище похоронены отцы и деды тех, кто ломал хребет фашизму. Это преемственность, которая пойдет дальше к нашим детям", - подчеркнул один из координаторов акции Александр Жуков.

"Каждую службу в храме мы молимся в том числе о мире и благословении для Финляндии. И мы будем прилагать все силы для этого. Много было разных моментов в нашей истории, и очень светлых, и очень болезненных. Мы не должны это вычеркивать, мы должны знать это, знать с единственной целью, что если наши деды воевали, то мы должны жить дружно и в мире", - указал он.

По словам еще одного координатора - Дарьи Скиппари-Смирнов, "идея провести акцию появилась всего за несколько недель до 9 мая". "Я всегда хотела участвовать, но в Финляндии "Бессмертный полк" раньше никогда не организовывали. Будем продолжать это и в следующем году, раз мы получили такой отклик, я очень благодарна людям за то, что они так отзывчивы", - сказала она ТАСС.

Сегодня утром акция "Бессмертный полк" и церемония возложения цветов прошли также на территории бывшей советской военно-морской базы Порккала-Удд недалеко от Хельсинки. Там память воинов, погибших в годы Второй мировой войны, почтили дипломаты из России, Белоруссии и Казахстана, а также российские соотечественники в Финляндии.

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