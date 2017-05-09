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Более трех тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Лондоне

Общество
9 мая, 20:31 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

С каждым годом популярность акции в Великобритании возрастает: растет число ее участников, расширяется география

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© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
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© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС
© Игорь Броварник/ ТАСС

ЛОНДОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Более трех тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Лондоне, которая второй год подряд в День Победы проходит в центре британской столицы. Почтить память воевавших против фашизма предков вышли представители народов стран бывшего СССР, Болгарии, Греции и Великобритании.

Люди с портретами родственников-фронтовиков прошли от Трафальгарской площади до парламента Соединенного Королевства по улице Уайтхолл, на которой расположены британские правительственные учреждения.

Праздник поколений

"Это наш всеобщий праздник. Я родился на Урале, мой папа украинец, а жили мы в Литве. Мы уже не первый год участвуем в шествии, отпросились с сыном из школы, где-то здесь находится также его классный руководитель. В этом году многие пришли сюда с детьми, что не может не радовать", - сказал корреспонденту ТАСС участник шествия Сергей Полевой, подняв над собой государственные флаги России, Украины и Белоруссии.

Некоторые из лондонцев интересовались у корреспондента ТАСС о целях шествия. Узнав о том, что акция проводится, чтобы почтить память погибших борцов с фашизмом во Второй мировой войне, они одобрительно встречали эту общественную инициативу. "Это действительно здорово, что есть такое мероприятие. Россия понесла очень серьезные потери во Второй мировой войне, мы это знаем, об этом нужно помнить", - подчеркнул один из собеседников агентства.

Продолжать беречь историю

"Мой отец воевал на советско-германском фронте и в Маньчжурии. Мы, советские греки, празднуем День Победы, который всегда был для нас родным праздником. Я приехал сюда с Кипра, чтобы принять участие в торжествах вместе с моими детьми. Я очень впечатлен масштабом и атмосферой этой акции", - в свою очередь отметил другой участник шествия Никос Арампидис.

Присоединились к "Бессмертному полку" также болгары, чья диаспора в Лондоне насчитывает несколько десятков тысяч человек. "Как вы видите, болгар здесь много, и, конечно, мы чувствуем себя частью этого праздника Победы над фашизмом. Мы будем продолжать беречь историю, которую сегодня многие хотят переписать", - сказал корреспонденту ТАСС Димчо Димчев, в руках которого развевались болгарский и российский флаги.

"Бессмертный полк" в других городах

Потомки воинов-победителей прошли с портретами своих предков в столице Уэльса Кардиффе, ранее к акции присоединились жители городов Манчестер, Дерби и Мансфилд. С каждым годом популярность акции в Соединенном Королевстве возрастает, о чем говорит растущее число ее участников и расширение географии.

История акции

Акция "Бессмертный полк", во время которой люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, впервые прошла в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников- фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, придав ей международный масштаб.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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