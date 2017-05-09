Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центру норвежской столицы

ОСЛО, 9 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Участники международной акции "Бессмертный полк" прошли во вторник по центру Осло. Более ста соотечественников вышли к норвежскому парламенту с фотографиями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

На площади Эйдсволл-пласс перед зданием Стортинга звучали песни военных лет. С речью к собравшимся обратилась Александра Рудик из Московского городского совета ветеранов. Была развернута копия алого Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом в мае 1945 года. Два знамени российским соотечественникам в Осло и Бергене прислали в этом году из российского Салехарда.

"Бессмертный полк" проводится в скандинавском королевстве уже не первый год, однако акция впервые прошла в форме шествия в норвежской столице. В других городах страны, в том числе Бергене, Киркенесе, Ставангере, Тронхейме, соотечественники, как и в предыдущие годы, собирались с портретами родных у мемориалов советским военнопленным, 13 тыс. которых погибли на территории Норвегии в годы войны. В этом году молодежное объединение РуНо (сокр. от Russland og Norge) согласовало проведение акции в самом сердце Осло, хотя разрешения от городских властей пришлось ждать до вечера 8 мая. Из-за бюрократических проволочек, связанных с предстоящим 10 мая празднованием 80-летия норвежской королевской четы, не все желающие принять участие в акции смогли прийти сегодня к Стортингу.

"Несмотря на все неурядицы, главное для нас то, что мы прошли по центру Осло, что нам это удалось. Мы очень рады тому, что норвежцы видят нас, задают вопросы, останавливаются и поздравляют с Днем Победы, - рассказала корр. ТАСС председатель РуНо Александрия Константинова. - Мы хотим нести дальше память о героях, которые есть в каждой семье, передавать ее новым поколениям. Именно благодаря таким акциям это можно сделать".

Собеседница агентства уверена в том, что в следующем году к "Бессмертному полку" в Осло присоединится больше людей, а полученный организаторами опыт упростит процесс согласования акции.

"Все прошло очень хорошо и мирно. Все довольны и счастливы, атмосфера была теплой и дружественной. Думаю, что эти обстоятельства сыграют в нашу пользу, когда норвежские власти будут принимать свое решение в следующем году", - добавила Константинова.