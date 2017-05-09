Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В акции "Бессмертный полк" в Таллине приняли участие порядка 1,5 тыс. человек

Общество
9 мая, 21:15 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 9, мая. /ТАСС

Отмечается, что в мероприятиях Дня Победы в городе приняли участие более 20 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАЛЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек, вдвое больше чем годом ранее, приняли участие в памятной акции "Бессмертный полк" в Таллине. Об этом ТАСС сообщил член правления организации "Ночной дозор", один из организаторов акции в эстонской столице Сергей Чаулин.

"Акция прошла очень хорошо. В этом году пришло в два раз больше людей, чем в прошлом: где-то 1,5 тысячи", - рассказал он.

По словам Чаулина, шествие заняло около получаса и происходило на Военном кладбище. "Местные власти перекрыли для нас движение, огромное им спасибо. Мы раздали шарики детям, а после шествия сделали маленький концерт", - рассказал он.

Оргкомитет также оказал содействие участникам шествия, изготовив для них более 300 портретов героев войны. "Мы открыли страничку, на которой можно было заказать портрет родственника, для этого было необходимо прислать в электронном виде фотографию маленького размера, которую мы расширяли примерно до размера А4, печатали, ламинировали, прибивали на палочки", - отметил собеседник агентства.

В целом, по словам Чаулина, в мероприятиях Дня Победы в Таллине приняли участие более 20 тыс. человек.

День Победы в Нарве

Акция "Бессмертный полк" прошла еще в двух эстонских городах - Нарве и Силламяэ.

В мероприятиях Дня Победы в Нарве приняли участие около 2 тыс. человек, сообщает информационный портал "Делфи". На Петровской площади в центре города прошел митинг, собравшихся поздравили председатель городского собрания Александр Ефимов и генеральный консул России Дмитрий Казеннов. Затем состоялись концерт и церемония возложения цветов к Братской могиле возле бастиона Виктория.

День Победы в других городах

Широко отметили День Победы и в других городах северо- восточной части страны, в частности в Кохтла-Ярве и Йыхви. В Кохтла-Ярве рано утром на расположенную в Старом городе братскую могилу советских воинов начали приходить люди. Там состоялось возложение цветов, а также панихида по погибшим на фронтах, скончавшихся от ран, замученных в концлагерях, которую отслужил православный священник отец Дионисий, сообщает интернет-портал "Делфи".

Одним из самых ярких событий праздничного митинга стало появление на нем ветерана морской пехоты Александра Михайловича Разгуляева, которому исполнилось 102 года. Многие участники митинга держали портреты родных - участников Великой Отечественной войны.

Члены еврейской общины северо-восточного уезда страны Ида-Варумаа также возложили цветы к памятнику на братской могиле в Кохтла-Ярве, после чего посетили место бывшего концлагеря в Кохтла-Нымме, где зажгли свечи у памятника жертвам Холокоста и прочли поминальную молитву.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Эстония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Колонну возглавили посол РФ в Сербии Александр Чепурин, несший фотографию своего отца - Чепурина Ивана Ивановича в казачьей форме, а также глава Сербской народной партии Ненад Попович, несший фото своего деда Бошко Поповича
3
В Сербии масштабно отпраздновали День Победы
13
Более трех тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Лондоне
32
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай протестировал новый тип ракет на учениях в Бохайском заливе
2
"Бессмертный полк" в Москве установил рекорд, собрав 850 тыс. человек
3
Путин: поражение в ВОВ грозило бы истреблением российской нации
4
Россия в СБ ООН напомнила о победе над фашизмом и призвала ЕС не заигрывать с неонацизмом
5
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
6
ЕС в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной
7
День Победы в Москве стал самым холодным в истории праздника
Темы дня
Загрузка...
Реклама