В акции "Бессмертный полк" в Таллине приняли участие порядка 1,5 тыс. человек

ТАЛЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек, вдвое больше чем годом ранее, приняли участие в памятной акции "Бессмертный полк" в Таллине. Об этом ТАСС сообщил член правления организации "Ночной дозор", один из организаторов акции в эстонской столице Сергей Чаулин.

"Акция прошла очень хорошо. В этом году пришло в два раз больше людей, чем в прошлом: где-то 1,5 тысячи", - рассказал он.

По словам Чаулина, шествие заняло около получаса и происходило на Военном кладбище. "Местные власти перекрыли для нас движение, огромное им спасибо. Мы раздали шарики детям, а после шествия сделали маленький концерт", - рассказал он.

Оргкомитет также оказал содействие участникам шествия, изготовив для них более 300 портретов героев войны. "Мы открыли страничку, на которой можно было заказать портрет родственника, для этого было необходимо прислать в электронном виде фотографию маленького размера, которую мы расширяли примерно до размера А4, печатали, ламинировали, прибивали на палочки", - отметил собеседник агентства.

В целом, по словам Чаулина, в мероприятиях Дня Победы в Таллине приняли участие более 20 тыс. человек.

День Победы в Нарве

Акция "Бессмертный полк" прошла еще в двух эстонских городах - Нарве и Силламяэ.

В мероприятиях Дня Победы в Нарве приняли участие около 2 тыс. человек, сообщает информационный портал "Делфи". На Петровской площади в центре города прошел митинг, собравшихся поздравили председатель городского собрания Александр Ефимов и генеральный консул России Дмитрий Казеннов. Затем состоялись концерт и церемония возложения цветов к Братской могиле возле бастиона Виктория.

День Победы в других городах

Широко отметили День Победы и в других городах северо- восточной части страны, в частности в Кохтла-Ярве и Йыхви. В Кохтла-Ярве рано утром на расположенную в Старом городе братскую могилу советских воинов начали приходить люди. Там состоялось возложение цветов, а также панихида по погибшим на фронтах, скончавшихся от ран, замученных в концлагерях, которую отслужил православный священник отец Дионисий, сообщает интернет-портал "Делфи".

Одним из самых ярких событий праздничного митинга стало появление на нем ветерана морской пехоты Александра Михайловича Разгуляева, которому исполнилось 102 года. Многие участники митинга держали портреты родных - участников Великой Отечественной войны.

Члены еврейской общины северо-восточного уезда страны Ида-Варумаа также возложили цветы к памятнику на братской могиле в Кохтла-Ярве, после чего посетили место бывшего концлагеря в Кохтла-Нымме, где зажгли свечи у памятника жертвам Холокоста и прочли поминальную молитву.