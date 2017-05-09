"Бессмертный полк" промаршировал в День Победы по городам Австрии

ВЕНА, 9 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Шествие "Бессмертного полка" состоялось сразу в нескольких австрийских городах. Центральным местом проведения памятной акции по традиции стала Вена. Второе по величине праздничное мероприятие впервые прошло в Инсбруке (федеральная земля Тироль).

Памятная церемония в столице Австрии собрала у монумента советским воинам-освободителям около 500 человек, передает корреспондент ТАСС с места событий. С приветственным словом к присутствующим обратился ветеран-красноармеец Владимир Васильевич Располыхин. В годы Великой Отечественной войны он принимал участие в освобождении Австрии и Венгрии от нацистов, а сегодня является единственным ветераном, проживающим в Вене. Он зачитал послание молодому поколению о важности подвига героев войны и от лица всех ветеранов поздравил собравшихся с Днем Победы.

"Сегодня мы совершаем легендарный марш нашего полка, который пронесет портреты наших героев, завоевавших победу в борьбе с германским фашизмом. Мы долго шли к этой победе, и победа оказалась за нами. Не только Россия и славный город Вена встречают этот праздник, но все жители нашего земного шара. Нет той силы, которая может в дальнейшем свернуть нас с дороги победоносного 1945 года", - подчеркнул Владимир Васильевич и дал старт шествию "Бессмертного полка".

Участники организованными рядами прошли по площади Шварценбергплац, высоко держа фотографии отцов, дедов, прадедов, которые доблестно сражались за мир на земле против нацистских преступников. Среди собравшихся помимо взрослых было множество детей в пилотках и с цветами. Незаменимым атрибутом праздника также стали георгиевские ленточки, флаги Советского Союза, России, Белоруссии. В мероприятии участвовали делегации из Сербии, Словакии.

Праздничный концерт

После шествия "Бессмертного полка" на площади начался концерт с участием артистов из России, Нидерландов и Грузии. Звучали музыкальные произведения о победе, стихотворения о подвиге советского народа.

Отдельно поздравить всех с праздником пришли представители сербской общины в Австрии, которые прочитали стихотворения о Дне Победы и возложили венок к монументу советским солдатам. "Сербия всегда будет помнить о героизме России в этой страшной войне. Мы верим, что вместе сможем противостоять силам зла и всегда будем верными союзниками России", - заявил председатель Славянского союза в Австрии Штефан Радутич.

Памятная акция прошла в этому году в Вене в третий раз. Ее решено было провести в вечернее время, чтобы люди после работы смогли принять участие в шествии. Подготовка велась в штабе венской акции "Бессмертный полк", который расположен в Российском центре науки и культуры в Австрии. Десятки человек трудились над бесплатным изготовлением штендеров с фотографиями участников Великой Отечественной войны для всех желающих, кто подал заявки.

Акции в Инсбруке и Граце

В этом году "Бессмертный полк" также впервые маршировал в Инсбруке, где в День Победы почтить память павших люди собрались на военном кладбище возле памятника советским солдатам. Была организована панихида по погибшим, возложение цветов к памятнику советским военнопленным, люди рассказывали про своих дедом и прадедов.

Несколькими днями ранее "Бессмертный полк" прошел в австрийском Граце (федеральная земля Штирия), где на центральном кладбище русскоязычные жители, представители Коммунистической партии Австрии и местных властей почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Портреты погибших и захороненных в Австрии красноармейцев изготовил штаб полка в Вене по просьбе научно-исследовательского центра "Память".

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Впервые в Вене акция прошла 9 мая 2015 года.