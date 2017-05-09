Асад: Запад пытается принизить роль СССР в победе над нацистской Германий

МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад заявляет, что Запад пытается принизить роль Советского Союза в победе во Второй мировой войне.

"Многие на Западе пытаются скрыть важную роль Советского Союза (в том числе и народа Белоруссии) в победе над фашизмом", - сказал он в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, фрагмент которого показали во вторник.

Асад передал поздравления белорусскому народу и руководству страны с Днем Победы, отметив, что СССР в годы войны понес огромные жертвы. "Мы понимаем, с какой агрессией столкнулся ваш народ, СССР понес тогда огромные жертвы, сегодня ветераны подают пример нынешним и новым поколениям, урок стойкости и мужества", - сказал он.

"Кто мог подумать тогда, что отступление Красной армии превратится в победу? Если бы не победа СССР, не было бы высадки (союзников - прим. ТАСС) в Нормандии", - отметил Асад.

По его словам, Белоруссия сейчас переживает "нечто похожее на то, что в Сирии длится десятилетия". "Вы фактически находитесь в блокаде, есть попытки демонизировать образ президента Лукашенко, так же Запад пытается это сделать и с президентом Путиным, поскольку они не прогибаются перед Западом", - отметил сирийский лидер.

Асад подчеркнул, что старшее поколение "не преклонило головы перед Гитлером и нынешним поколениям не следует уступать новому современному нацизму в образе западной оккупации".