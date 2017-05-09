В Румынии прошла мемориальная акция "Бессмертный полк"

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БУХАРЕСТ, 9 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Мемориальная акция "Бессмертный полк" прошла в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Бухаресте. Во дворе "русского дома" собрались около 100 работающих в стране россиян и соотечественников с портретами их отцов и дедов - участников Великой Отечественной войны.
"В некоторых европейских странах прорастают, как зубы дракона, ядовитые семена неофашизма, предпринимаются попытки переписать историю и реабилитировать пособников этой человеконенавистнической идеологии, - подчеркнул посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин. - Акция "Бессмертный полк" - достойный ответ этим попыткам и залог того, что память о павших в Великой Отечественной войне героях будет жить в будущих поколениях".
Перед собравшимися выступили также члены делегации Московского городского совета ветеранов войны, приехавшие в Румынию по приглашению Общины русских-липован.
На встрече прозвучали имена участников Великой Отечественной войны, которые вошли в румынский "Бессмертный полк". На праздничном концерте читались военные стихи и исполнялись фронтовые песни. Все участники акции пели "Катюшу" и танцевали "Офицерский вальс". Напоследок они запустили в небо белые воздушные шары и приняли участие во "фронтовом ужине".