Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Румынии прошла мемориальная акция "Бессмертный полк"

Общество
9 мая, 23:46 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов

В акции приняли участие около 100 россиян

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУХАРЕСТ, 9 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Мемориальная акция "Бессмертный полк" прошла в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Бухаресте. Во дворе "русского дома" собрались около 100 работающих в стране россиян и соотечественников с портретами их отцов и дедов - участников Великой Отечественной войны.

"В некоторых европейских странах прорастают, как зубы дракона, ядовитые семена неофашизма, предпринимаются попытки переписать историю и реабилитировать пособников этой человеконенавистнической идеологии, - подчеркнул посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин. - Акция "Бессмертный полк" - достойный ответ этим попыткам и залог того, что память о павших в Великой Отечественной войне героях будет жить в будущих поколениях".

Перед собравшимися выступили также члены делегации Московского городского совета ветеранов войны, приехавшие в Румынию по приглашению Общины русских-липован.

На встрече прозвучали имена участников Великой Отечественной войны, которые вошли в румынский "Бессмертный полк". На праздничном концерте читались военные стихи и исполнялись фронтовые песни. Все участники акции пели "Катюшу" и танцевали "Офицерский вальс". Напоследок они запустили в небо белые воздушные шары и приняли участие во "фронтовом ужине".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Румыния
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Колонну возглавили посол РФ в Сербии Александр Чепурин, несший фотографию своего отца - Чепурина Ивана Ивановича в казачьей форме, а также глава Сербской народной партии Ненад Попович, несший фото своего деда Бошко Поповича
3
В Сербии масштабно отпраздновали День Победы
13
Более трех тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Лондоне
32
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай протестировал новый тип ракет на учениях в Бохайском заливе
2
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
3
Самойлова спела в Севастополе песню для "Евровидения" вместе с горожанами
4
В Киеве начался первый полуфинал "Евровидения"
5
Правозащитники в США потребовали от администрации Трампа объяснить причины удара по Сирии
6
Россия в СБ ООН напомнила о победе над фашизмом и призвала ЕС не заигрывать с неонацизмом
7
Путин: поражение в ВОВ грозило бы истреблением российской нации
Темы дня
Загрузка...
Реклама