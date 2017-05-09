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Акция "Бессмертный полк" прошла в столицах Исландии и Дании

Общество
9 мая, 23:58 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Людей с фотографиями родственников, участвовавших в Великой отечественной войне, можно было увидеть в центре Копенгагена и у могил участников Северных конвоев на кладбище Фоссвогур в Рейкьявике

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ОСЛО, 9 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Соотечественники, проживающие в Дании и Исландии, вновь примкнули к международной акции "Бессмертный полк". Людей с фотографиями родственников, участвовавших в Великой отечественной войне, можно было увидеть во вторник в центре Копенгагена и у могил участников знаменитых Северных конвоев на кладбище Фоссвогур в Рейкьявике.

Как рассказал ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Дании Артур Маркарян, российские соотечественники в Копенгагене в прошлом году подхватили эстафету "Бессмертного полка" в России и других странах. Во вторник они вновь прошли через центр города от Ратушной площади до парка Ханса Кристиана Эрстеда. В шествии принимали участие около 150 человек, которые затем вместе исполняли песни военных лет. После акции в Российском центре науки и культуры в Копенгагене состоялась датская премьера фильма "Три дня до весны", снятого режиссером Александром Касаткиным к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Исландия участвовала в акции уже в третий раз. Российские соотечественники в стране льдов по традиции отдают дань памяти жертвам войны, похороненным на столичном кладбище Фоссвогур. Там среди погибших в исландском море и небе в годы войны похоронен и советский моряк Александр Малей, информации о котором до сих пор, несмотря на все усилия, не удается найти в архивах. Его могилу соотечественники каждый год обязательно посещают после официальной церемонии у памятника участникам конвоев.

По словам руководителя культурно-духовного центра русскоговорящих соотечественников Исландии Анны Вальдимарсдоттир, на этот раз к "Бессмертному полку" в Исландии присоединились 50 человек - почти вдвое больше, чем в прошлом году. Шествие было совмещено с церемонией памяти.

"Число участников растет, мы приняли решение в следующем году обращаться в мэрию Рейкьявика за разрешением пройти по центру города", - рассказала собеседница агентства.

В церемонии на Фоссвогуре принимала участие ветеран войны уроженка Смоленска Марина Митрованова. Среди пришедших отдать дань памяти погибшим на фронтах Великой Отечественной была и гимнастка Ирина Сазонова, представлявшая Исландию на Олимпиаде-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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