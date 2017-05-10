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В Браззавиле впервые прошла акция "Бессмертный полк"

Общество
10 мая, 3:27 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде

Мероприятие прошло в Российском центре науки и культуры

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РАБАТ, 10 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Гражданская акция "Бессмертный полк", приуроченная к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, во вторник впервые состоялась в Браззавиле - столице Республики Конго.

Мероприятие прошло в Российском центре науки и культуры (РЦНК). Присутствующие рассказали перед портретами своих родственников об их жизненном пути и участии в Великой Отечественной войне. Для всех, кто пришел в здание РЦНК, были исполнены песни "День Победы" и "Катюша", также на мероприятии прочитали стихотворения "Жди меня" и "Хотят ли русские войны?".

Перед собравшимися гостями с речью выступил посол России в Конго Валерий Михайлов, подчеркнувший значение праздника Великой Победы для всего мира и необходимость противостоять искажению истории Великой Отечественной войны. "Все мы с вами обязаны жизнью тем, кто ковал эту Победу: фронтовикам, труженикам тыла, блокадникам, всем, кто жил одним дыханием со страной, кто положил свою жизнь на алтарь Победы, кто, не жалея сил, боролся и побеждал", - сказал он.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор РЦНК в Браззавиле Сергей Беляев, "акция "Бессмертный полк" прошла успешно, на ней присутствовали представители министерства иностранных дел Конго, многочисленные выпускники советских и российских вузов, слушатели курсов русского языка, российские соотечественники, местные журналисты".

"В акции "Бессмертный полк" приняли участие около 100 человек - это серьезная цифра. Это наш первый шаг, и в будущем мы можем достичь большего, - отметил собеседник агентства. - Конечно, годы проходят, участников войны становится меньше, но число наследников тех героических лет уменьшаться не будет ". По словам Беляева, аналогичные акции в начале текущего месяца также прошли в Нигерии и Камеруне.

По данным РЦНК, в Конго живет примерно 500 российских соотечественников - около 200 человек в Браззавиле и около 300 человек в Пуэнт-Нуаре. Как отметила координатор акции "Бессмертный полк" в Конго Ирина Беляева, "потомки участников Великой Отечественной войны есть и среди молодежи и детей, живущих в Конго". "Для них праздник Победы такой же важный праздник, как и для проживающих в России, а акция "Бессмертный полк" - это дань памяти членам своих семей, принимавших участие в Победе над расистской человеконенавистнической ордой", - подчеркнула она.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Россия Конго (РК)
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