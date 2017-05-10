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В Сан-Паулу впервые состоялась акция "Бессмертный полк"

Общество
10 мая, 3:33 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Акция состоялась на территории Генерального консульства России

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Международная акция "Бессмертный полк" впервые прошла 9 мая в Сан-Паулу. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС заместитель представителя Россотрудничества в этом городе Константин Бирюков.

По его словам, акция состоялась на территории Генерального консульства России в Сан-Паулу. "Мы собрались, посмотрели запись парада (на Красной площади), послушали музыку военных лет. После этого построили наш импровизированный полк здесь, на территории консульства, и сфотографировались", - отметил Бирюков.

В общей сложности в акции приняли участие около 100 человек, многие из которых приходили семьями. В числе гостей мероприятия были проживающие в городе российские соотечественники, сотрудники департамента культуры штата Сан-Паулу, муниципальные чиновники и представители Федеральной полиции.

"Наши соотечественники объясняли представителям бразильской стороны, что означает для нас "Бессмертный полк", как он проводится. Бразильцы воспринимали эту информацию с огромным интересом. Не было ни одного негативного комментария, только позитивные, акция была абсолютно открытой: ее могли посетить все желающие. Мы считаем, что для объединения диаспоры подобные мероприятия нужно проводить именно в таком открытом формате", - добавил Бирюков.

В рамках встречи в диппредставительстве распространялись георгиевские ленточки и информационные буклеты, рассказывающие об акции на русском и португальском языках. Среди тех, кто получил эти материалы, были бразильцы, чьи родственники воевали в Италии в составе Бразильского экспедиционного корпуса, принимавшего участие в боевых действиях на стороне антигитлеровской коалиции.

"Бессмертный полк" в Рио-де-Жанейро

4 мая акция "Бессмертный полк" также впервые прошла в другом бразильском городе - Рио-де-Жанейро. Многие российские соотечественники направили ее организаторам портреты своих предков, воевавших в Великой Отечественной войне. Они были размещены на доске почета в резиденции генерального консула РФ в Рио-де-Жанейро.

"Бессмертный полк" - общественная акция, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.

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