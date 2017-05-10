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Свыше 1,5 тыс. человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Монреале

Общество
10 мая, 3:44 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Акция прошла в городе уже в третий раз

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ОТТАВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Более 1,5 тыс. человек собрала в День Победы международная акция "Бессмертный полк" в Монреале (провинция Квебек). В этом году шествие в этом мегаполисе проводилось уже в третий раз.

"Колонна растянулась на сотни и сотни метров. По нашим оценкам, в шествии задействованы более 1,5 тыс. человек", - сообщила корреспонденту ТАСС одна из организаторов полка, активист объединения соотечественников "Группа С.С.С.Р." Наталия Назарова. По ее словам, участники акции идут по центральной улице города Сен-Катрин к парку Филиппс-Сквер. Впереди колонны движутся два мотоцикла с флагами Победы, а за ними едут несколько автомобилей с ветеранами Великой Отечественной войны.

"С нами сегодня празднуют День Победы 14 ветеранов. Помимо нашей общины в шествии также участвуют и канадские молодежные организации, которые несут транспаранты о дружбе между Канадой и Россией", - добавила Назарова. Она сообщила, что в будущем году в Монреале вновь состоится "Бессмертный полк", так как "это движение только набирает обороты".

Корреспонденту ТАСС удалось поздравить нескольких ветеранов с Днем Победы по телефону и узнать их мнение об этой акции. "Я с удовольствием в ней участвую уже во второй раз, хотя мне и 90 лет. Очень приятно, что здесь нашу Победу чтут и чтут по-человечески", - сказал Лазарь Чухович, который в 17 лет ушел на фронт, а в 18 лет уже командовал взводом.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в городах Торонто (провинция Онтарио) и Монреале.

В этом году 6 и 7 мая в Торонто русскоязычная община мегаполиса провела в разных его частях сразу три шествия "Бессмертного полка". По оценке организаторов, в них приняли участие порядка 7,5 тыс. человек. В Оттаве в этом году эта акция проходила впервые в День Победы и собрала более 400 человек.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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