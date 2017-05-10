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Собянин: на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве будут проживать 77 тыс. человек

Общество
10 мая, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

На этой территории также будут построены технопарки, офисы и культурные центры, сообщил мэр

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Территория бывшего завода имени Лихачева (ЗиЛ)

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Около 77 тыс. человек будут проживать на территории бывшего завода ЗИЛ в столице, там будет построен средний российский город. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход работ по комплексной застройке промышленной зоны бывшего автозавода, в частности, он ознакомился со строительством улично-дорожной сети и одного из жилых комплексов.

"По сути дела, здесь будет построен средний российский город на 77 тыс. жителей. Но это не просто спальный район Москвы, это действительно комплексный город, который даст 66 тыс. рабочих мест", - отметил мэр. В частности, по его словам, на ЗИЛе будут построены технопарки, офисы и культурные центры.

"Территория ЗИЛа находится в активной стадии реализации. Огромная депрессивная территория становится территорией активного экономического строительного развития. В настоящее время здесь строятся жилые массивы, заканчивается строительство спортивного кластера, начинается строительство улично-дорожной сети, парковых территорий, набережной", - рассказал Собянин журналистам.

По его словам, в настоящее время сформирована окончательная программа развития территории ЗИЛа.

"Так что это будет одна из лучших комплексных территорий Москвы", - сказал Собянин.

Концепция развития реконструкции территории ЗИЛа получила название "Полуостров ЗИЛ". На ЗИЛе будет построена современная транспортная инфраструктура, проведено благоустройство и озеленение территории, включая набережные Москвы-реки.

Общая площадь застройки ЗИЛа и прилегающих к нему территорий составит 6,4 млн кв. м недвижимости, в том числе 4,7 млн кв. м непосредственно на ЗИЛе. Для обеспечения транспортной и пешеходной доступности строящихся и жилых общественных комплексов на ЗИЛе будет продолжено 30 км новых дорог. Новые набережные ЗИЛа с двумя мостами через затон Новинки и Кожуховский затон будут построены по новым для Москвы правилам со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать у воды качественное общественное пространство.

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