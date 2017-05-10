МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Более 24,5 млн человек приняли участие в праздновании Дня Победы в России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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"Более 24,5 млн человек приняли участие в торжествах, посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной войне, из них 7,8 млн присоединились к шествию "Бессмертный полк". Правопорядок и общественная безопасность на территории Российской Федерации обеспечены в полном объеме", - сказала она.

По ее словам, на территории страны в 7 тыс. населенных пунктов состоялось свыше 15 тыс. мероприятий - военных парадов, шествий, праздничных митингов, возложений венков к мемориалам, концертов и салютов.

Представитель МВД также отметила, что наибольшее число людей пришло на праздничные мероприятия в Москве - 8 млн человек, Краснодарском крае - 1,1 млн человек, Санкт- Петербурге и Ленинградской области - 850 тыс., Свердловской области - 807 тыс. человек. "В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении массовых гуляний, шествий, акций задействовались около 243 тыс. человек, в том числе около 180 тыс. сотрудников органов внутренних дел", - добавила она.

Кроме того, Волк сообщила, что в финале мероприятий было проведено 745 праздничных салютов, крупные прошли в Москве, где в 16 местах их проведения присутствовали около 450 тыс. человек.