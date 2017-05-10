Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 24,5 млн человек приняли участие в праздновании Дня Победы в России

Общество
10 мая, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Наибольшее число людей пришло мероприятия в Москве - 8 млн человек, Краснодарском крае - 1,1 млн человек, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 850 тыс., Свердловской области - 807 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Более 24,5 млн человек приняли участие в праздновании Дня Победы в России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

СПЕЦПРОЕКТ

#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России

Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

"Более 24,5 млн человек приняли участие в торжествах, посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной войне, из них 7,8 млн присоединились к шествию "Бессмертный полк". Правопорядок и общественная безопасность на территории Российской Федерации обеспечены в полном объеме", - сказала она.

По ее словам, на территории страны в 7 тыс. населенных пунктов состоялось свыше 15 тыс. мероприятий - военных парадов, шествий, праздничных митингов, возложений венков к мемориалам, концертов и салютов.

Представитель МВД также отметила, что наибольшее число людей пришло на праздничные мероприятия в Москве - 8 млн человек, Краснодарском крае - 1,1 млн человек, Санкт- Петербурге и Ленинградской области - 850 тыс., Свердловской области - 807 тыс. человек. "В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении массовых гуляний, шествий, акций задействовались около 243 тыс. человек, в том числе около 180 тыс. сотрудников органов внутренних дел", - добавила она.

Кроме того, Волк сообщила, что в финале мероприятий было проведено 745 праздничных салютов, крупные прошли в Москве, где в 16 местах их проведения присутствовали около 450 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
4
Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве
8
Празднование Дня Победы в Москве завершил большой салют
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
2
Додон: Молдавия категорически не приемлет НАТО
3
Мизулина раскритиковала идею введения налога на малодетность
4
Роспотребнадзор разрешил поставку 20 видов вин из Молдавии
5
Путин обсудил с СБ РФ отношения с США перед встречей Лаврова с Трампом, а также Сирию
6
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
7
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
Темы дня
Загрузка...
Реклама