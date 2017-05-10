В Москве из-за холодов вновь включили отопление

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Столичные энергетики в связи с холодной погодой возобновляют подачу тепла в жилые дома и на объекты социальной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК). Тепло придет в квартиры, школы, детские сады и больницы до конца дня.

"В связи с понижением температуры наружного воздуха и метеопрогнозом на ближайшие дни в соответствии с полученной от правительства Москвы факсограммой приступили к возобновлению подачи тепловой энергии для жилых домов и объектов социальной сферы. Предполагается, что отопление потребителям указанных категорий будет включено до конца сегодняшнего дня", - уточнили в пресс-службе.

Ранее городские власти приняли решение о переносе сроков начала профилактических отключений горячей воды с 10 на 15 мая.

В начале мая 2017 года МОЭК в соответствии с решением правительства Москвы перевело системы теплоснабжения на летний режим работы, последовательно отключив отопление почти в 71 тыс. зданий, в том числе в около 33 тыс. жилых домов. Отопление в Москве выключают, когда средняя температура воздуха в течение пяти дней составляет плюс 8 градусов.

В Москве отмечается резкое похолодание. После 25-градусной жары в начале месяца температура упала до ночных заморозков и днем не превышает 5-6 градусов. Ближайшие дни также будут прохладными.