Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов

Общество
10 мая, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 10 мая./ТАСС

В ближайшие дни ожидаются осадки, местами гололедица, порывистый ветер до 6-11 м/с

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 10 мая./ТАСС/. Теплая погода с температурой воздуха до плюс 18 градусов вернется в Москву к середине месяца, таковы предварительные расчёты синоптиков, сообщили в Гидрометцентре РФ.

"15 мая днем воздух может прогреться до плюс 13-18 градусов. Правда, ночью будет еще холодно - всего ноль- плюс 5 градусов",- уточнил представитель метеослужбы.

В ближайшие дни ожидаются осадки, местами гололедица, порывистый ветер до 6-11 м/с. Ночью - около нуля, днем - не выше 8-12 градусов.

По данным синоптиков, похолодание в мае в столичном регионе не редкость, однако столь затяжные холода - трое и более суток - случаются нечасто.

Май 1999 года вошел в число 6 самых холодных - средняя суточная температура воздуха с 10 по 14 мая была ниже плюс 6 градусов.

Самый холодный май за всю историю наблюдений, со средней месячной температурой воздуха 6,4 градуса (ниже нормы на 6,7 градуса) был в 1918 году - 8 и 10 мая 1918 года даже средняя суточная температура была отрицательной. В тот год существенное повышение температуры началось после 15 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
4
Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве
8
Празднование Дня Победы в Москве завершил большой салют
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
2
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
3
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
4
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
5
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
6
Супруги, похитившие ребенка в Ростовской области, подозреваются в убийстве приемного сына
7
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Тиллерсона
Темы дня
Загрузка...
Реклама