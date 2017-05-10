К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов

МОСКВА, 10 мая./ТАСС/. Теплая погода с температурой воздуха до плюс 18 градусов вернется в Москву к середине месяца, таковы предварительные расчёты синоптиков, сообщили в Гидрометцентре РФ.

"15 мая днем воздух может прогреться до плюс 13-18 градусов. Правда, ночью будет еще холодно - всего ноль- плюс 5 градусов",- уточнил представитель метеослужбы.

В ближайшие дни ожидаются осадки, местами гололедица, порывистый ветер до 6-11 м/с. Ночью - около нуля, днем - не выше 8-12 градусов.

По данным синоптиков, похолодание в мае в столичном регионе не редкость, однако столь затяжные холода - трое и более суток - случаются нечасто.

Май 1999 года вошел в число 6 самых холодных - средняя суточная температура воздуха с 10 по 14 мая была ниже плюс 6 градусов.

Самый холодный май за всю историю наблюдений, со средней месячной температурой воздуха 6,4 градуса (ниже нормы на 6,7 градуса) был в 1918 году - 8 и 10 мая 1918 года даже средняя суточная температура была отрицательной. В тот год существенное повышение температуры началось после 15 мая.