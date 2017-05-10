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Медведев поручил ускорить принятие программы реконструкции интернатов для пожилых

Общество
10 мая, 17:14 дата обновления: 10 мая, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Порядка 100 из проверенных домов нуждаются в реконструкции или даже замене, подчеркнула вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил ускорить принятие федеральной программы по реконструкции домов-интернатов для пожилых людей. Об этом сообщила журналистам вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова после заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" по блоку "Социальная политика: вложения в каждого человека - основа общего будущего".

"Я проинформировала Дмитрия Анатольевича о том, что после съезда (партии) был откорректирован партийный проект "Старшее поколение", - рассказала парламентарий. По ее словам, сегодня в нем участвуют 74 региона, основное направление партийного проекта - приведение в порядок домов-интернатов для пожилых людей, которые нуждаются в постоянном уходе.

"До съезда мы проводили мониторинг состояния домов-интернатов и увидели, что порядка 100 из них нуждаются в реконструкции или даже замене - новом строительстве", - продолжила сенатор. "За этот период времени (после съезда) были приняты соответствующие меры по поручению Дмитрия Анатольевича, данные мониторинга уже на текущий день: порядка 65 домов-интернатов нуждаются в строительстве и реконструкции", - рассказала она.

"В этом плане мы подготовили проект программы, направленной на приведение в порядок учреждений социального обслуживания для пожилых людей", - сообщила Карелова. "Поэтому была высказана просьба Дмитрию Анатольевичу ускорить принятие этой федеральной программы и предусмотреть ее финансовое обеспечение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Дмитрий Анатольевич дал поручение подготовить всю необходимую информацию по проекту программы с тем, чтобы принять меры для ускорения ее принятия", - заключила она.

"Также мы проинформировали Дмитрия Анатольевича и о развитии других направлений поддержки пожилых людей", - отметила вице-спикер Совфеда. Речь идет о развитии волонтерского движения "Студенты - старшему поколению" и такого института, как приемные семьи, уточнила она. "Были высказаны рекомендации продолжать совместно с региональными отделениями партии соответствующую работу", - подтвердила Карелова.

"Таким образом, тема социальной защиты и мер поддержки граждан старшего поколения прозвучала, в программе (партии) эта тема особо выделена, определенная работа уже проведена по реализации тех мер, которые были приняты на съезде, и прозвучала рекомендация продолжить эту работу с тем, чтобы наши граждане пожилого возраста, те, кто нуждается в помощи, жили в достойных условиях", - заключила сенатор.

 

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