Васильева: Минобрнауки должно иметь возможность влиять на зарплаты учителей в регионах

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева выразила недовольство тем, что министерство не способно оказывать влияние на заработные платы учителей в регионах. Такое мнение она высказала в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, что ведомство может сделать для выравнивания зарплат по регионам.
"Нас это не очень устраивает по одной причине - я считаю, что должна быть вертикаль взаимодействия. Если закон говорит о том, что министерство определяет образовательную политику, то министерство должно иметь влияние и на то, что происходит непосредственно на месте", - пояснила она.
Васильева подчеркнула, что на сегодняшний день возникает парадоксальная ситуация, при которой закон об образовании позволяет определять образовательную политику в стране, но не дает возможности влиять на ситуацию с заработными платами в регионах.
Ранее Васильева сообщала, что все обязательства перед учителями, прописанные в "майских указах" президента, будут выполнены за 2018 год.
11 так называемых майских указов были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 2012 года, в день его инаугурации на третий президентский срок. Эти документы определили цели и задачи развития страны на ближайшие годы в социальной, экономической, внешнеполитической, демографической сферах, а также в области безопасности. Выполнение большей части поставленных задач должно быть завершено к 2018 году.