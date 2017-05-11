В Шарм-эш-Шейхе прошли учения по отработке чрезвычайной ситуации в случае падения самолета

КАИР, 11 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Масштабные учения по отработке чрезвычайной ситуации в случае падения самолета прошли в среду в курортном городе Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщило Министерство гражданской авиации Египта.

По сценарию, в районе международного аэропорта происходит авиакатастрофа: у лайнера отказывает двигатель, и он падает, не дотянув до взлетно-посадочной полосы. В ходе учений были отработаны все этапы спасательной операции: экстренная эвакуация пассажиров, поиск погибших и спасение выживших, транспортировка пострадавших в больницу, действия дорожной полиции в случае необходимости перекрытия автотрасс и организации кордона безопасности для оказания врачами экстренной помощи выжившим.

Особая роль отводилась действиям спасателей и пожарных в случае возгорания лайнера. С этой целью на пустынном участке аэропорта был организован пожар, который был оперативно потушен. Как сообщил глава компании по управлению аэропортами Мухаммед Салям, "учения призваны отработать действия всех оперативных служб, в первую очередь, кризисного центра воздушной гавани в случае масштабной катастрофы". "Главной задачей подобных мероприятий является подготовка персонала аэропорта и сотрудников различных органов провинции Южный Синай при чрезвычайной ситуации, чтобы каждый знал, что нужно делать и как действовать правильно в экстренных условиях, в соответствии с разработанным египетскими властями кризисным планом, а также рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с момента поступления первого сообщения с диспетчерского пункта, - сказал он. - И здесь важно не только отработать действия спасателей и пожарных, специалистов кризисного штаба, но и проработать схему предоставления помещений аэропорта для создания своего рода центра оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших, пресс-центра для взаимодействия со СМИ".

31 октября 2015 года в центре Синая упал вылетевший за 40 минут до этого из аэропорта Шарм-эш-Шейха рейсом до Санкт-Петербурга самолет А321. Погибли 217 пассажиров и семеро членов экипажа. Как позднее объявили в ФСБ, на борту сработало взрывное устройство. После этого Россия полностью закрыла авиасообщение с Египтом.

3 января 2004 года в Египте потерпел катастрофу Boeing-737 частной египетской авиакомпании Flash Airlines, следовавший чартерным рейсом по маршруту Шарм-эш-Шейх-Каир- Париж. Практически сразу после взлета авиалайнер упал в Красное море в 15 км от Шарм-эш-Шейха. Все 148 человек, находившихся на борту, погибли. Эксперты так до конца и не смогли установить, что стало причиной авиакатастрофы - технический сбой или человеческий фактор.