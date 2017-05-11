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СМИ: британские лейбористы в случае победы на выборах отменят платное обучение в вузах

Общество
11 мая, 1:15 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Оппозиционная партия планирует увеличить ежегодные расходы на нужды Национальной службы здравоохранения на 6 млрд фунтов стерлингов

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ЛОНДОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия в случае победы на парламентских выборах упразднит плату за обучение в университетах, осуществит национализацию железных дорог и энергетических компаний. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си, представившая выдержки из чернового варианта предвыборного манифеста лейбористов, который официально будет опубликован на следующей неделе.

Из документа следует, что лейбористы планируют увеличить ежегодные расходы на нужды Национальной службы здравоохранения на 6 млрд фунтов стерлингов ($7,8 млрд). В их планы входит также национализация Королевской почты и компаний, осуществляющих автобусные перевозки.

Несмотря на неприятие лидером Лейбористской партии Джереми Корбином плана по модернизации ядерного щита страны, как ожидается, в манифест лейбористов данный пункт будет все же включен.

Корбин ранее заявил, что он и его сторонники способны победить на досрочных парламентских выборах 8 июня, несмотря на рекордное отставание в рейтингах популярности от правящей Консервативной партии. "У нас есть четыре недели, чтобы разрушить их (консерваторов) партию, четыре недели, чтобы получить возможность вернуть назад наше благосостояние, четыре недели, чтобы победить и превратить Великобританию в страну для многих, а не для меньшинства", - сказал он.

Между тем опросы общественного мнения показывают, что задача победить на досрочных парламентских выборах для Корбина будет практически невыполнимой. Так, социологическая служба ICM зафиксировала самый большой за последние 34 года отрыв Консервативной партии от Лейбористской в рейтинге общественной поддержки политических сил Великобритании. Как следует из опубликованного накануне опроса, за тори готовы проголосовать 49% избирателей, за лейбористов - 27%, за "Либеральных демократов" - 9%, за Партию независимости Соединенного Королевства (UKIP) - 6%, за Шотландскую национальную партию - 4%, за партию "зеленых" - 3%.

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