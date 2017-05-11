Строительство 13 медпунктов на селе начнется в Хабаровском крае в 2017 году

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ХАБАРОВСК, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Строительство 10 фельдшерско-акушерских пунктов и трех амбулаторий в селах Хабаровского края начнется в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба Законодательной думы региона со ссылкой на губернатора Вячеслава Шпорта.
"Депутаты Законодательной думы края получили ответ губернатора Вячеслава Шпорта о реализации мероприятий "Народной программы Хабаровского края на период 2016-2020 годов". В нем говорится, что с учетом приоритетности строительства определен перечень населенных пунктов, в которых запланировано строительство фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в 2017 году. Всего в этом году планируется начать строительство 10 новых фельдшерско-акушерских пунктов и трех амбулаторий", - пересказали содержание ответа главы региона парламентариям в пресс-службе.
В парламенте уточнили, что в перечень вошли фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Среднем Ургале (Верхнебуреинский район) и амбулатории в Сите (район имени Лазо), которые будут сданы до конца года, а также девять ФАПов (в Джуене Амурского района, селах Кругликово и Марусино, поселке Обор района имени Лазо, с. Верхний Нерген Нанайского района, с. Шереметьево Вяземского района, с Казакевичево, с. Федоровка, с. Константиновка Хабаровского района) и две амбулатории в с. Лидога Нанайского района и в с. Мичуринское Хабаровского района.
"Народной программой" на ближайшие пять лет в регионе запланировано строительство 100 фельдшерско-акушерских пунктов и 22 амбулаторий. Правительство региона ведет работу по привлечению инвесторов к их строительству на условиях государственно-частного партнерства. Софинансирование возможно также из средств "Федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".
"До 1 июля 2017 года в Минсельхоз России будет направлена бюджетная заявка для участия в отборе на получение средств федерального бюджета в 2018 году на развитие сети ФАПов в сельской местности", - уточнил губернатор в ответе на запрос депутатов.
Ранее, отчитываясь перед депутатами на апрельском заседании парламента региона, Вячеслав Шпорт сообщил, что для повышения доступности медицинских услуг жителям в предстоящие два года предусмотрено приобретение трех вертолетов (Ми-8) на условиях лизинга. В планах также построить узловую вертолетную площадку на базе городской больницы №2 в Комсомольске-на-Амуре, где есть реанимационное отделение и формируется современный кардиологический центр.