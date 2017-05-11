На KazanSummit обсудят возрождение традиций российской соколиной охоты

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КАЗАНЬ, 11 мая./ТАСС/. Возрождение традиций российского сокольничества планируется обсудить на соответствующей панельной сессии в ходе KazanSummit, об этом сообщают организаторы мероприятия.
"Панельная сессия "Возрождение традиций российского сокольничества" пройдет 19 мая. С начала этого века наблюдается повышение общественного интереса к соколиной охоте. Ежегодно проводятся всероссийские слеты сокольников, создаются специализированные соколиные питомники, развивается сеть сокольнических служб в аэропортах», - сказано в сообщении.
В ходе сессии планируется обсудить актуальные проблемы современных российских сокольников, проблему нелегального экспорта браконьерски добытых соколов (кречетов, сапсанов, балобанов) в страны Персидского залива. Вести мероприятие будут Директор ФГБУ "ВНИИ "Экология" Сергей Фокин и доктор биологических наук (Казанский Федеральный университет) Ильдар Еналеев.
IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционно центральной темой саммита станет экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затронет такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие.
В рамках саммита впервые пройдет Russia Halal Expo - крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном округе выставка для "халяль" индустрии, где производители смогут презентовать свою продукцию и услуги. Международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit 2017 состоится 18-20 мая. Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.